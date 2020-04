17 laboratorios privados pueden procesar pruebas para detectar covid-19

LEA TAMBIÉN

"Hemos autorizado a 17 laboratorios privados a escala nacional para que realicen los test. También, a 33 centros para que hagan las tomas (de muestras para covid-19). Son pruebas diagnósticas. No son cura ni vacuna”, dijo Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, la tarde de este viernes 3 de marzo del 2020, en el enlace. Repitió que el nuevo equipo permitirá además procesar 1 400 muestras (hasta ahora son 400 diarias).

Adicionalmente han llegado 20 000 reactivos más, 100 000 mascarillas y cinco ventiladores como donación de una empresa china.



El titular de Salud también informó que un total de 401 cajas con algo más de 35 200 mascarillas N95 y R95 se requisaron. Se trató de una importación que entró a un depósito hace más de una semana. “No se desaduanizaba pese a que todos los procesos están simplificados para la importación de este tipo de insumos”.



“Lo curioso es que el propio importador dice que no ha solicitado la mercadería. No escondo mi indignación y mi rechazo a este tipo de vandalismo personal de algunas compañías internacionales. No vamos a permitir que se especule en el país, menos en estos momentos críticos. Soy un médico, sé lo necesarias que son para nuestros profesionales”.

Además, dijo: “he dispuesto que se distribuya a los hospitales que requieren con mayor urgencia”. Y repitió que nueve de cada 10 ecuatorianos tendrán síntomas leves. Pasarán varios meses para contar con una vacuna y otras en fase experimental”. Recordó que como médico recomienda mantener la medida de distanciamiento, para que el coronavirus no se expanda.