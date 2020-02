100 kits para pruebas de diagnóstico del coronavirus ya están en Ecuador, según Salud

LEA TAMBIÉN

En la conferencia de prensa, desarrollada la noche de este martes 4 de febrero del 2020, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó que han llegado al país 100 kits para realizar pruebas de detección de coronavirus, la nueva cepa que ha cobrado la vida de más de 400 personas en el mundo; la mayoría están en China. En Ecuador se descartó finalmente que el ciudadano chino, aislado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, tenga este virus.

“Contamos con la capacidad instalada para revisar los siguientes casos y poder detectar el virus en el país", manifestó Andramuño.



Los resultados del caso sospechoso, enviados al Centro para el Control y la Prevención de Atlanta, en Estados Unidos, llegaron hoy. “Esto corrobora las pruebas realizadas en el Inspi (Izquieta Pérez)”.



En ese sentido, Andramuño dijo que se mantienen activos los protocolos y la red de salud está preparada para una respuesta inmediata. “Esta es una emergencia en todo el mundo", por lo que los protocolos se mantienen.



Sobre el estado de salud del paciente se indicó que dio positivo para hepatitis B y que tiene una neumonía viral comunitaria.



Los ecuatorianos residentes en Wuhan (China), centro del brote de coronavirus, hicieron un pedido para para que el Gobierno los ayude a retornar al país, por esta emergencia de salud. Andramuño comentó que están coordinando con Cancillería. No supo responder qué protocolos activarían en caso de que se logre repatriarlos.



La tarde de hoy, Cancillería confirmó que empezaron a realizar acciones para traer a los ecuatorianos en Wuhan. Sin embargo las gestiones al parecer empezaron tarde. Se consultó sobre la factibilidad de intentar un traslado vía terrestre, hasta otra ciudad de China, pero ya no es factible; luego trataron de encontrar espacio en un avión que fletará otro país de la región, pero les respondieron que no se podía. Hace una semana, el canciller José Valencia dijo que por protocolos de la OMS no podrían repatriarlos. Pero varios países desarrollaron protocolos de evacuación y prepararon fuertes militares para una cuarentena.