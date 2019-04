Ministra Romo dice que hay dos hackers rusos y una persona de WikiLeaks que desestabilizan la política interna de Ecuador

LEA TAMBIÉN

La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que hay dos hackers rusos y una persona vinculada a WikiLeaks que están inmiscuidas en intervención de política interna de otros países, y de desestabilización en Ecuador.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa en Carondelet, hoy, jueves 11 de abril del 2019, luego de que se a anunciara el fin del asilo político a Julian Assange



Según Romo, en las últimas semanas hay "intromisiones de Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador".

“Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros clave de esta organización, de WikiLeaks, y persona cercana a Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con intentos de desestabilización en contra del Gobierno”, aseguró Romo



“Ha viajado a otros países junto a Ricardo Patiño, el canciller de la República cuando se otorgó el asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado dos veces a Perú y también a España. La última pista la tuvimos a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela”, agregó Romo.



Según la ministra del Interior, estos datos, además de la identidad de los hackers rusos, serán entregados a la Fiscalía General del Estado. “No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en

el país ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países, o a cualquier gobierno”.



Romo explicó que el canciller José Valencia dará a conocer ante la Asamblea Nacional los detalles específicos del comportamiento de Assange en la sede diplomática de Londres. “Durante su estadía en la Embajada en Londres, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa,

toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la Embajada y otro tipo de comportamientos de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha acogido de manera generosa”.



El canciller Valencia aseguró que no hay peligro para la vida de Assange. “Gran Bretaña ha ofrecido garantías de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde pueda ser impuesta la pena de muerte o que pueda ser sujeto a torturas”.



Valencia aseguró que el otorgamiento y el retiro del asilo diplomático es potestad soberana de un estado. “La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas de asilo diplomático de La Habana, de 1928, y de Caracas, de 1954, así como varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia en la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones que ha intervenido en asuntos internos de otros estados”.

La resolución que le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange fue suspendida, explicó el ministro de Relaciones Exteriores.



El canciller explicó que se retiró la nacionalidad de Assange. “Los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana del señor Assange, han sido suspendidos ayer (miércoles) por resolución ministerial de la Cancillería, debido a varias irregularidades en encontradas en su trámite, por constituir un acto administrativo lesivo”.



“Ante varias amenazas recibidas en nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Misión Diplomática en España, hemos entrado en contacto con las autoridades de esos países para resguardar la vida de nuestros funcionarios”, agregó Valencia.



Assange estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 12 de junio del 2012, y hoy fue arrestado por la policía local, una vez que se le comunicó que se la había sido retirado el asilo.