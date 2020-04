Conductores también irrespetaron el nuevo salvoconducto

LEA TAMBIÉN

Este 23 de abril del 2020 entró en vigencia en todo el país el nuevo salvoconducto para controlar el flujo vehicular en el contexto del coronavirus. Pero en el norte de Quito sí hubo tráfico. En Guayaquil, en cambio, la Autoridad de Tránsito Municipal reforzó los controles para el cumplimiento de la restricción vehicular.

¿Qué ocurrió en el resto de ciudades?



Cuenca y Loja



Hasta el mediodía de hoy 145 conductores de Cuenca y 82 de Loja fueron sancionados en el primer día de la vigencia del nuevo salvoconducto.



La principal infracción fue por movilizar más de una persona en un mismo vehículo.



Las personas buscan nuevas formas para salir a la calle en los días cuya placa del vehículo no lo permite. Así lo dijo Paúl Aguilar, director de la Unidad de Control de Tránsito de Loja. También se extendieron citaciones por mal uso del salvoconducto.

Redacción Santo Domingo



La circulación de vehículos se redujo ayer en las calles de Santo Domingo tras la vigencia de las nuevas disposiciones para adquirir el salvoconducto.



El Comité de Operaciones de Emergencias de la provincia y agentes de tránsito realizaron controles para verificar el cumplimiento de la medida.



Los uniformados y las autoridades se concentraron en la avenida Quito para constatar el número de placas y los documentos de los propietarios de los vehículos.



A la par de ese control, el Municipio inició la adecuación de un terreno que servirá de patio de retención de los automotores que incumplan las disposiciones.



El sitio tendrá la capacidad para acoger a 500 autos. El alcalde, Wilson Erazo, aseguró que ya no se tolerarán las infracciones y que serán estrictos en los operativos.



En esta provincia se han ejecutado 1408 operativos de control en los que se emitieron 1002 citaciones a conductores que no han respetado el estado de excepción y 41 vehículos retenidos. El período va del 1 al 22 de abril de 2020.

Ibarra



Al menos 36 operativos se realizaron ayer en los 15 cantones que pertenecen a la Mancomunidad de Tránsito del Norte, para controlar, entre otras cosas, el uso del nuevo salvoconducto.



En Ibarra hubo un operativo combinado en el que participaron agentes civiles de tránsito y policías, que se distribuyeron en 11 sectores estratégicos.



Uno de estos puntos se ubicó en la calle Sánchez y Cifuentes, aledaña al Mercado Amazonas, el principal de la urbe.



Ahí, los agentes incluso revisaban que los automotores de carga circulen de acuerdo con el permiso que les permite transitar.



Juan Manuel Mantilla, gerente de la Empresa Pública Movildenor, hizo un llamado a los ciudadanos acojan la disposición de tramitar el nuevo salvoconducto porque los controles son estrictos.



Este tipo de operativos han sido continuos en esta región de acuerdo a lo que establece el estado de excepción. Hasta el 22 de abril, en los 15 cantones se han emitido 2354 citaciones a conductores y se ha retenido 328 vehículos.

Esmeraldas



En Esmeraldas la restricción vehicular tras la nueva disposición para el uso del salvoconducto no fue acatada por supuesto desconocimiento de muchos dueños de vehículos que salieron este jueves. Algunos incluso tenían el vehículo con la placa que les impide circular.



La Policía instaló cinco puntos de control en sitios claves de la ciudad como casco en comercial y bancario del centro de la urbe, a las 11:00. Allí se detuvieron 10 motocicletas que circulaban con el número de placa que no correspondía.



La mayoría de los conductores de vehículos revisados señalaban que no conocían la nueva disposición, por eso circulaban con el anterior salvoconducto, especialmente por el sistema de puentes, donde se instaló otro punto de control vehicular.



El comandante de la Policía de Esmeraldas, Patricio Pérez, dijo que el tráfico de vehículos bajó de alguna manera y a quienes andaban con la anterior autorización se les orientó a que obtengan la nueva, porque serán retenidos por incumplir lo dispuesto.



Hasta la tarde, la Dirección Municipal de Tránsito de Esmeraldas analizaba poner en funcionamiento el sistema de fotorradares, para hacer un mejor control de quienes se resisten a cumplir.



De acuerdo con Lenin Chicha, director de tránsito municipal, una vez que el sistema detecte vehículos rodando con el número de placas que no corresponde, será sancionado de acuerdo con lo estipulado por la emergencia sanitaria.





Agentes de tránsito y de la Policía Nacional realizaron un operativo de control en el centro de Ambato el 23 de abril del 2020. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO

Ambato

Un grupo de Agentes Municipales de Tránsito y de la Policía Nacional citaron a 16 conductores de autos y motos en dos horas de operativo en el centro de Ambato. Los automotores fueron retenidos y trasladados en plataformas a los patios de la agencia de tránsito.



Ángel Llumiquinga fue uno de los conductores sancionados. El hombre sacó de la parte trasera del auto sus documentos, dinero y compras que salió a realizar en los alrededores del mercado Modelo.



“Por favor jefe, no me sancione. Ya me estoy regresando a la casa y no volveré a sacar el auto”, insistió Llumiquinga, a uno de los uniformados.



Los Agentes Municipales de Tránsito indicaron que los conductores irrespetan la restricción vehicular, no justifican la emergencia médica o no tienen el nuevo salvoconducto.

Riobamba



Un operativo de tránsito se desplegó la mañana de este jueves en Riobamba. Hasta el mediodía, la Dirección Municipal de Movilidad registró más de 50 sanciones a conductores que irrespetaron el día asignado para circular según su número de placa.



Los agentes de tránsito recorrieron las calles céntricas de la ciudad, los mercados y sitios de abastecimiento y los puntos de acceso a la ciudad. Ellos reportaron que no hubo disminución de autos circulando por las calles a pesar de la decisión del COE nacional de anular los salvoconductos emitidos en abril.



En Riobamba está vigente una ordenanza que sanciona a los conductores que circulan en días indebidos con USD 120. Hasta el martes ya había 220 vehículos retenidos en los patios de la Dirección de Movilidad.