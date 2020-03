Ecuador irá 'incrementado los controles' por covid-19

LEA TAMBIÉN

En el marco de una rueda de prensa virtual que se llevó a cabo este lunes 16 de marzo del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que el Gobierno irá subiendo las medidas de control para prevenir la propagación del covid-19.

Incluso cuando le preguntaron si se analizaba acciones más fuertes como la militarización, un estado de excepción o toque de queda, la funcionaria respondió que “ustedes han visto que el Gobierno, desde que empezó esta emergencia, ha ido incrementando los controles y va a tomar las medidas que sean necesarias y si es necesario radicalizar las medidas también lo vamos a hacer”. Con ello no descartó que se implementen las mencionadas.



Romo señaló que la primera alternativa es llamar a la conciencia o a la disciplina de la gente. “No podemos tener un militar o un policía cerca de cada ciudadano. No nos alcanza”.



Además, sostuvo que todos han visto lo que la disciplina de las personas ha hecho en países como China, que ya ha reducido el número de contagios. Contrario a lo que sucede en países como Italia o España donde no se tomaron en cuenta los protocolos de control ni sanitarios. Hoy tienen cientos de casos positivos y de fallecidos.



“Preguntémonos si somos más disciplinados. Preguntémonos si somos como China o como Italia o España”.



La Ministra de Gobierno insistió en que no se descarta ninguna medida y que los controles para frenar el avance de la enfermedad seguirán.



Hasta las 14:50 de este lunes 16 de marzo el número de contagiados se mantuvo en 58 casos positivos. De ellos 38 están en Guayas, 10 en Los Ríos, siete en Pichincha y un caso en las siguientes provincias: Azuay, Manabí y Sucumbíos.