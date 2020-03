Ecuador gradúa su primera promoción indígena de mujeres policía

LEA TAMBIÉN

Ecuador graduó este jueves 5 de marzo del 2020 a la primera promoción de mujeres policía de la Amazonía, 106 indígenas de las nacionalidades Kichwa, Shuar y Huaorani, en un acto en la ciudad de Tena, puerta hacia el Oriente ecuatoriano.

Las agentes, graduadas como tecnólogas en Seguridad Ciudadana y Orden Público, estudiaron durante dos años en la academia policial dentro de los esfuerzos de esa institución para representar a todos los grupos sociales y equiparar las oportunidades para hombres y mujeres.

"Su graduación es un mensaje potente para muchas niñas que siguen viviendo en un país injusto y violento, en mayor grado contra las mujeres, ustedes son un ejemplo vivo de que todas las dificultades pueden superarse y que todos los sueños pueden conquistarse", afirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el acto.



Por su parte, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, felicitó a las nuevas cadetes por su deseo de contribuir a la seguridad de los pueblos amazónicos, que "en ocasiones son de difícil acceso para otros policías", según un comunicado.



"Gracias por ser mujeres selváticas, fuertes, de esencia pura. Se unen a una institución democrática, de inclusión de género y que respeta la interculturalidad", aseguró.



La ceremonia contó también con la participación del viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, gobernadores, asambleístas y demás autoridades de la región Amazónica.



De las 106 graduadas este jueves, que pertenecen a la Sexta Cohorte, promoción Sargento Germán Miguel Obregón Paladines 2018 - 2020", 82 son de la etnia Kichwa, 23 Shuar y una Huaorani.

Durante su formación, por respeto a las tradiciones de estos pueblos y nacionalidades, las agentes utilizaron su uniforme verde oliva y, también, el traje típico de cada una de sus etnias, que generalmente refleja su identidad a través de colores y accesorios autóctonos de cada cultura.

"Nuestra Policía está orgullosa de ser diversa como el país. Se integra de hijos e hijas de cada rincón de la patria, que se deben a su comunidad. Es una Policía referente en la región por su carácter democrático y porque desde hace muchos años le ha dado a la mujer ecuatoriana el papel y el espacio que le corresponde", afirmó en ese sentido la secretaria de Estado.



Representantes de las provincias de Napo, Morona Santiago, Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe, las nuevas agentes servirán "durante toda su carrera policial" en sus propios territorios, reveló Carrillo.



Ladi Andi Mamallacta, la egresada del grupo con mejores calificaciones, contó que se alistó a la Policía "por sus padres y por su hija".

"Es un orgullo enorme haber obtenido la primera antigüedad (sic. ser parte de la primera promoción). No fue fácil este proceso, pero ha cambiado mi vida por completo. Fue un tiempo de mucho sacrificio, pero de recompensas no solo para mi familia, sino para mi comunidad", destacó la cadete.



Mamallacta, que significa en quichua "patria" o "madretierra", confesó que le gustaría que "más jóvenes de su comunidad se sumen a esta causa de servicio", que no es otra que: "Ser esa conexión (con su comunidad) para ayudarlos en los problemas de inseguridad".

"Nosotras vamos a imponer un cambio de mentalidad en el oriente ecuatoriano", dijo por su parte Erika Alvarado, la única huaorani de esta promoción.