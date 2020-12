Ecuador finaliza el año 2020 con 212 512 casos de contagio por covid-19

Ecuador finalizó el año 2020 con 212 512 casos positivos de covid-19, con un aumento de mil contagios en las últimas 24 horas, según la estadística oficial sobre la evolución de la pandemia en el país difundida este jueves 31 de diciembre por el Ministerio de Salud Pública.

La cifra de muertos en el país finalizó este año con 9 473 decesos confirmados con la enfermedad, a los que se suman 4 561 "fallecidos probables" con el mal, ya que aún no se dispone de una certeza forense, lo que da como resultado 14 034 muertes en el contexto de la pandemia, 11 más que el miércoles 30 de diciembre.



El informe del Ministerio ubica a la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, como la más afectada por el covid-19 de entre las 24 jurisdicciones de este tipo que hay en el país, con 75 465 contagios, 528 más que la víspera.



Detrás de Pichincha aparece la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 27 317 casos positivos, 110 más que ayer, miércoles.



Después están las provincias de Manabí con 14 960 casos, Azuay con 13 557 contagios, El Oro con 8 323, Loja con 7 592, Tungurahua con 7 453, Imbabura con 6 063, Santo Domingo de los Tsáchilas con 5 914, Cotopaxi con 5 655, Esmeraldas con 5 094 y Los Ríos con 4 899.



La estadística oficial sobre la situación en los cantones o municipios precisa que Quito es la ciudad más afectada por la pandemia con 69 583, 516 más que el miércoles, seguida de Guayaquil con 19 097 (77 más que la víspera), Cuenca (10 893), Loja (5 650), Santo Domingo (5 072), Ambato (5 059), Portoviejo (5 056), Machala (4 375) e Ibarra (3 079).



El Gobierno de Ecuador declaró la semana pasada un nuevo estado de excepción de 30 días y un toque de queda de 15 días (de 22:00 a 04:00 horas), que incluye la "ley seca", con el fin de reducir las aglomeraciones de personas debido a la preocupación que ha generado la mutación del coronavirus reportada en Reino Unido.



Asimismo, se han restringido las reuniones sociales a un máximo de diez personas, se han cerrado los balnearios playeros del país hasta el 1 de enero.



De su lado, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado de la emergencia sanitaria, indicó que todo pasajero que arribe a Ecuador debe presentar obligatoriamente el resultado negativo de la prueba PCR, que debe haberse realizado dentro de los diez días previos al viaje.

Con la presentación de esa prueba negativa, no se requerirá aislamiento obligatorio.



El COE dispuso que se realice de forma aleatoria la prueba rápida de antígenos a los pasajeros de vuelos internacionales, y en caso excepcional de que un pasajero no cumpla con la disposición sobre la prueba PCR negativa, se le aplicará este test.



Para salir de Ecuador o para vuelos internos no se requiere prueba para covid-19, con excepción de los viajes a Galápagos, para el que se exige un resultado negativo de una prueba PCR tomada dentro de las 96 horas previas al viaje.