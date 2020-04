Ecuador vivirá un atípico feriado por Semana Santa

LEA TAMBIÉN

En el calendario de feriados de este 2020 consta que el próximo viernes, 10 de abril del 2020, se viva el tercer día de asueto del año por Semana Santa (Viernes Santo).

Sin embargo y por la emergencia sanitaria, ese día de vacaciones podría transcurrir como una jornada habitual de actividades porque aún rige el estado de excepción en el país por el covid-19.



Hasta la tarde de este lunes, 6 de abril del 2020, el Ministerio de Turismo no se pronunciaba sobre si será considerado o no como un día de asueto



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur), confirmó al mediodía que no habían recibido aún un pronunciamiento desde esta Cartera de Estado. “Creemos que el feriado no va, que será un día más”, indicó el dirigente.



En el 2019 durante este mismo asueto se movilizaron cerca de 576 000 turistas a los diferentes destinos del país. Esos viajes dinamizaron la economía en USD 44 millones.



Los destinos más visitados del 2019 fueron Quito, Guayaquil, Riobamba, Cuenca y otras ciudades. En estos destinos los principales atractivos fueron las actividades relacionadas con los eventos religiosos como las tradicionales procesiones de Jesús del Gran Poder, en la capital, o del Cristo del Consuelo, en la urbe porteña.



Este año, la procesión de Quito que congrega a miles de fieles sí se realizará, pero en el patio central del convento de San Francisco.

El último feriado del país fue en febrero por Carnaval y duró cuatro días. En ese lapso se reportó el desplazamiento de 725 931 turistas que generaron ingresos por USD 65 millones.