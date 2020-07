Ecuador tendrá tres días de feriado por el Primer Grito de Independencia

LEA TAMBIÉN

El país se alista para un nuevo feriado de tres días por el Primer Grito de la Independencia y que está previsto desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto del 2020.

Este asueto será el cuarto que se vive en plena emergencia sanitaria, desde marzo pasado. El primero fue en Semana Santa (abril), el segundo fue por el Día del Trabajador (1 de mayo) y el último por la Batalla de Pichincha (24 de Mayo).



Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre algún posible cambio o las directrices laborales que se aplicarán para el lunes 10 de agosto.



Por ahora no se ha dispuesto ninguna medida adicional, sin embargo, en todo el país deben respetarse los lineamientos dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para evitar los contagios de covid-19.



Entre estas medidas generales constan, por ejemplo, el uso de mascarilla y el cumplimiento del distanciamiento social entre personas (mínimo dos metros), entre otras.

El feriado de Carnaval fue el último que se vivió en el país con normalidad antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.



El toque de queda, para los tres días, debe cumplirse según lo dispuesto para cada nivel de la semaforización. Para el rojo es de 18:00 a 05:00, para el amarillo es de 23:00 a 05:00 (a excepción de las 10 provincias de la Sierra, Esmeraldas, Santo Domingo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe). Para estas localidades rige el horario de 21:00 a 05:00. Para los once cantones en verde ya no hay toque de queda.



Para el sábado 8 de agosto deberá cumplirse el horario de circulación para los vehículos cuyo último dígito de la placa termina en número par o 0, para los cantones en amarillo (197 hasta este martes 28 de julio del 2020).



Para el domingo aún no se fijan las normativas de circulación para autos particulares, también para el semáforo amarillo. Para este mes, el COE definió que la circulación se permitiría dos domingos al mes para placas pares y otros dos domingos para las impares.



Para el lunes (para los cantones en amarillo) estaría permitida la circulación de autos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9), si es que el COE nacional no anuncia cambios o excepciones para ese día.



En todo el país continúan 13 cantones en rojo que deben acogerse a otro horario de dos días a la semana y los fines de semana no pueden circular.



Las áreas protegidas que ya se abrieron en el último mes podrán recibir visitas, como los parques Cotopaxi, Llanganates, Galápagos y El Cajas.



En cada provincia y cantón también hay espacios habilitados tras la aprobación de los COE respectivos. En Quito, por ejemplo, están abiertos los zoológicos y parques, pero no para jugar fútbol, vóley o básquet y bajo el cumplimiento de las medidas respectivas. En Guayaquil ya se habilitó el Malecón 2000 con un máximo del 30% de su aforo.



En los balnearios se esperan anuncios oficiales

La reapertura oficial de las playas en Ecuador está prevista para el 5 de agosto. Inicialmente se había anunciado para el 22 de julio, pero el plan se retrasó. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

El COE nacional anunció como fecha tentativa para permitir el ingreso de turistas a las playas del país, desde el próximo 5 de agosto.



Hasta el momento, la Dirección de Turismo de Atacames (Esmeraldas) ha calificado 40 hoteles, que ya están listos para abrir desde esa fecha, pero aún no registran reservaciones. El año pasado los primeros viajeros confirmaban sus viajes en estos días.



Tanto Eddy Gómez, vicepresidente de la Cámara de Turismo, y Nancy Basurto, de la Dirección Municipal de Turismo, señalan que hasta el momento no han definido actividad alguna para el próximo feriado, debido a la pandemia.



“Todo es incierto hasta que no haya la reapertura oficial de las playas”, señala Gómez. A pesar de todo, en Atacames y Tonsupa, los dueños de hoteles y restaurantes están a la espera de los turistas que decidan visitar esas playas.



Seis operadoras turísticas de Atacames preparan el lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas y los deportes en playas previo al feriado.



En estas agencias revisan los protocolos de bioseguridad para los turistas que decidan viajar. La Capitanía de Puerto revisa que la documentación de los navíos esté en regla.

El trabajo se articula con el Ministerio de Turismo, Alcaldía de Atacames, Ministerio del Ambiente y Cámara de Turismo de Atacames, para definir el lanzamiento oficial de la temporada, previsto para el miércoles 29 de julio de 2020.