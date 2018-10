Ecuador conoce de cuerpo entero a Europa que expone su mejor lado en la feria Expo 360, en Quito

LEA TAMBIÉN

La Expo Europa 360, que se inauguró este miércoles, 10 de octubre del 2018, en Quito, busca fomentar las oportunidades de negocios entre Ecuador y los países de la Unión Europea, en una feria multisectorial que expone la mejor faceta tecnológica y cultural del viejo continente.

Más de 200 empresas europeas y ecuatorianas se concentrarán hasta el próximo sábado (13 de octubre del 2018) en el moderno Centro de Exposiciones Metropolitano de Quito, edificado en un sector del antiguo aeropuerto de la capital, donde se han colocado estands que sirven de escaparates de países como Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido.



También se han instalado pabellones temáticos sobre la industria automotriz, el acuerdo comercial Ecuador-UE, uno para la oferta exportable ecuatoriana, un gran espacio para conferencias, una sala de negocios y un escenario dedicado a presentaciones artísticas y musicales.



Automóviles, brazos robóticos, equipos industriales, instrumentos electrónicos, tecnología para telecomunicaciones, ropa, prendas de cuero, planes turísticos, servicios empresariales, compañías aéreas y de carga marítima, industria alimentaria, vinos, salchichas y hasta ropa para mascotas ofrece la Expo 360.



Asimismo, oportunidades de comercio, servicios de logística, posibilidades de inversión y todo un abanico de opciones de negocios con Europa.



También el reconocido chocolate ecuatoriano, su café de altura, la guayusa (infusión), las famosas rosas andinas y la oferta alimentaria del anfitrión tienen espacio en la feria.



La Expo Europa 360 es pionera en Ecuador y su apertura ha generado un gran interés entre el público ecuatoriano, especialmente de empresarios que quieren explorar nuevas oportunidades de negocios con el bloque comunitario.



Organizado por las eurocámaras y con el apoyo de la Delegación de la UE en Ecuador, la feria ofrece además una oportunidad a pequeñas, medianas y grandes empresas ecuatorianas para empaparse del desarrollo de la llamada economía digital y del concepto de ciudad inteligente.



Esta feria se ha venido trabajando "desde hace una año más o menos", ante la necesidad de que los ecuatorianos conozcan mejor a Europa y su oferta de bienes y servicios, dijo Jurg Zehnle, gerente general de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, coorganizadora de la feria.



Destacó, por ejemplo, que el encuentro, que prevé atraer a unos 20 000 visitantes, pondrá énfasis en la experiencia europea, particularmente alemana, sobre la tecnología 4.0 o llamada también economía digital.



La incorporación de este tipo de sistemas a la industria es imprescindible y no depende de que la empresa sea grande o pequeña, porque sin la digitalización podrían estar en poco tiempo fuera del mercado, apuntó Zehnle.



"Tenemos mucho interés en que empresas alemanas pueden transmitir su experiencia a Ecuador" en torno a la tecnología 4.0 o de digitalización de los procesos, porque vemos que "el mundo se está desarrollando rapidísimo", agregó.



Y aseguró que con la Expo 360 hemos visto que "Europa puede ofrecer mucho más" a Ecuador, pero también constatado que el país suramericano conoce muy poco de las ventajas y oportunidades que ofrece el viejo continente.



Reparó en el hecho que desde hace dos años Ecuador y la UE mantienen en vigencia un tratado comercial que los ecuatorianos conocen, pero que "muchos no saben como aprovechar mejor las oportunidades" que ofrece.



Y pese a que desde que se firmó el pacto, el comercio entre ambas partes ha crecido entre un 20 y un 25 por ciento, las perspectivas de mejora son inmensas, agregó.



Por eso, Zehlen aseguró que la feria representa una "bolsa de cooperación para que los que recién están empezando puedan hablar con otras empresas con más experiencia" y mejorar sus negociaciones con la UE, "uno de los mercados más atractivos del mundo".



Es un "win win (ganar-ganar) para los dos", apostilló el empresario, quien no dudó en asegurar que Europa y Ecuador son "complementarios. Somos amigos y eso deberíamos aprovechar mucho más que antes", afirmó el representante alemán.