Cuatro medidas se plantearon para enfrentar el impacto del coronavirus en las exportaciones

El Ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, se reunió al mediodía del martes 3 de marzo del 2020, con representantes del sector empresarial del país para tratar la incidencia del coronavirus o covid-19 en el comercio entre Ecuador y China.

Ontaneda señaló que se ha registrado una reducción en las órdenes de compra y reconoció que hay un “leve descenso en las ventas” hacia este país. Sin embargo, no dio cifras.



"Las órdenes de compra no están siendo puestas de manera inmediata y el dinamismo está pausado, pero no hay emergencia ni crisis productiva", dijo.



Además, de la reducción de la demanda, el sector exportador afirma que enfrenta la falta de liquidez, la escasez de contenedores y el aumento de precios en los fletes navieros.



Eduardo Egas, presidente de Corpei, señaló que sumado a estos factores está la pérdida de competitividad del sector empujada por el reforzamiento del dólar. “Esto ha afectado las exportaciones porque las encarece”.



Para atender estos puntos, el sector público y privado planteó cuatro medidas para mitigar el impacto del covid-19 en el país.



La primera medida planteada por el Gobierno es otorgar crédito inmediato a los negocios que estén atravesando problemas de liquidez por los atrasos en los pagos que se han generado desde China.



Según Ontaneda, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y BanEcuador ofrecerán líneas de crédito de entre USD 1 a 3 millones, con aprobación en cinco días. Estos créditos serán destinados a las etapas de factoring, preembarque y posembarque.



La segunda propuesta, realizada por los empresarios, es que se implemente de manera inmediata de tributos a los exportadores, conocido como ‘drawback’.



María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), indicó que para la próxima semana está prevista una reunión entre el sector privado y público para llegar a consensos sobre la devolución de estos tributos.



La tercera medida es el establecimiento de mesas de trabajo entre el Gobierno y los empresarios para analizar estrategias y nuevas medidas si es que la enfermedad continúa afectando al comercio.



José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), indicó que el tema del coronavirus no se debe centrar solo en China porque continúa expandiéndose a más países. “Italia, por ejemplo, ya detuvo sus pedidos de camarón hasta ver como evoluciona la enfermedad”.



Así mismo, los mercados de Irán e Irak para el banano se ven perjudicados por el cierre de fronteras, señaló Fabricio Espinoza, presidente del directorio de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE).



Los exportadores afirmaron que el impacto total del coronavirus se lo verá en abril y mayo.

La próxima semana el sector privado está previsto que se reúna con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Finanzas para discutir la problemática.



Una cuarta propuesta es que las empresas navieras implementen nuevas rutas de distribución y que los exportadores busquen exportar sus productos en nuevos mercados.



Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, explicó que uno de los temas que esperan analizar con las autoridades en las mesas de trabajo es cómo se procederá en temas laborales, en caso de que sea necesario acortar o aumentar jornadas de trabajo o implementar sistemas de teletrabajo.



La vocera del sector privado dijo que aún no hay atrasos en la provisión de materias primas y bienes de capital desde China, pero se espera que marzo sea un mes en el que probablemente se registre una falta o reducción de esos productos.



La Senae informó que, en términos aduaneros, el 74% de la mercancía proveniente de China ya está desaduanizada. La titular de la entidad indicó que se ha planteado armar una mesa técnica en donde se definan términos de simplificación de trámites de importación para mercadería proveniente del gigante asiático.



Los exportadores creen que en el corto y mediano plazo, sectores como banano, camarón, pesca, cacao se verán afectados en sus ventas a China.