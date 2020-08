Ecuador exporta cada vez más oro y cobre

LEA TAMBIÉN

Ecuador exportó alrededor de USD 391 millones en minerales durante el primer semestre de este año. Esta cifra representa casi tres veces los ingresos obtenidos en el mismo periodo del 2019. Entonces, estas alcanzaron los USD 134 millones.

La cifra actual fue establecida considerando los registros de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, del Banco Central del Ecuador (BCE) y de las empresas operadoras de las minas Fruta del Norte y Mirador, informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables este 3 de agosto del 2020.



Según esta Cartera de Estado, los recursos exportados provienen principalmente de la pequeña minería metálica y no metálica que, entre enero y junio del 2020, alcanzó los USD 157 millones. De este monto, USD 15 millones corresponden a productos industrializados como vidrio, cemento y cerámica exportados de enero a mayo.



En las minas a gran escala, las exportaciones ascendieron a USD 132 millones en Mirador y 102 millones en Fruta del Norte.



Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, mencionó que este incremento “sustancial” en las exportaciones mineras se debe al continuo crecimiento de la pequeña minería, al alza generalizada de los precios de los commodities como el oro. Este mineral ha superado cualquier precio récord por onza troy, sobre los USD 1 950.



También ha influido la consolidación de la minería a gran escala en Ecuador que, desde 2019, es una realidad con la puesta en marcha de las minas Mirador y Fruta del Norte.



“A pesar de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, el sector minero ecuatoriano continúa trabajando de manera ardua y segura. Los resultados lo comprueban, hemos superado las exportaciones mineras de todo el 2019, que llegaron a USD 373 millones, y nos proyectamos para cerrar este 2020 con rubros entre los USD 641 millones y USD 1 108 millones”, expresó Benalcázar.



En este período, Ecuador ha exportado: cobre, oro, doré, concentrados de cobre y oro, piedra pómez, zeolita, así como vidrio, cerámica, cemento, entre otros. El destino de estos minerales ha sido Alemania, Bélgica, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Italia, México, Perú, Suiza y Países Bajos.



Actualmente, a propósito de la emergencia por el covid-19, la actividad minera se realiza bajo estrictas medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y contempladas en el Protocolo de Bioseguridad de esta industria. Con esto se busca que precautela la salud y seguridad de los trabajadores y comunidades aledañas, durante la producción y el transporte de los minerales desde las minas hacia los sitios de exportación.