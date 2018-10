Grupo de exdiplomáticos apoyan al canciller José Valencia en demanda de Julian Assange

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos en Servicio Pasivo (Adesp) expresó este miércoles, 17 de octubre del 2018, su apoyo y solidaridad al canciller ecuatoriano, José Valencia, ante el anuncio de una demanda en su contra por parte de los abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

La Adesp, mediante un comunicado, consideró que "dicha pretensión es temeraria y audaz", esto tras el anuncio de la demanda por parte de uno de los abogados de Assange por la difusión pesuntamente irregular de unos documentos "reservados" sobre la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al activista australiano.



El escrito destaca que la nacionalidad es "uno de los atributos más sagrados que tiene una persona y, para atribuírsela, el extranjero debe ser merecedor de la misma".



Asimismo, señala que ningún proceso de naturalización debe ser reservado y solicitó al Gobierno Nacional declarar nulo el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a Assange.



"Hay indicios de que el proceso de naturalización de Assange se produjeron hechos fraudulentos motivados por un propósito ilegítimo, frustrado en su inicio por el Reino Unido, como fue el pretender designar a Assange funcionario diplomático ecuatoriano", añade el escrito.



"El Ecuador no podía clasificar y mantener como reservado dicho proceso por su improcedencia y porque conducía a que el delito no sea descubierto ni juzgado", subraya el documento.



La asambleísta Paola Vintimilla, quien difundió los documentos filtrados sobre la concesión de nacionalidad ecuatoriana al activista, pedirá al Ministerio de Relaciones Exteriores que anule la naturalización de Assange porque, a su juicio, dichos papeles revelan serias irregularidades en el proceso.



Vintimilla, que en los últimos meses llevaba a cabo una campaña para que se difundieran los papeles de naturalización del fundador de Wikileaks el pasado diciembre, considera que, ahora que son públicos, queda probado que se cometieron irregularidades.



"De esos papeles se desprenden todas las irregularidades para darle la naturalización, como el que se hiciera una norma ad hoc, porque jurídicamente no había sustento legal para darle (la nacionalidad ecuatoriana)", dijo en un reciente entrevista.



Y agregó que hay "inconsistencia en fechas, una carta donde renuncia a su condición de asilado" de ocho días antes de que los ecuatorianos supieran de este proceso.



Tampoco estaba su naturalización registrada en el sistema electrónico de la Cancillería y, asegura, se le concedió la nacionalidad por decisión de la anterior ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, para poder concederle un cargo como consejero en la legación ecuatoriana en Moscú.



Assange, de 47 años, permanece desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres por temor a que las autoridades británicas lo deporten a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la difusión de numerosos documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, que avergonzaron a varios gobiernos de occidente.



El fundador de WikiLeaks obtuvo el asilo de Ecuador después de que fracasara el proceso legal en el Reino Unido para impedir su extradición a Suecia, que desde 2010 le requería por presuntos delitos sexuales, una causa que finalmente fue archivada.



Las relaciones entre el periodista, que sufre problemas de salud, y el Estado ecuatoriano se han deteriorado en los últimos tiempos, pero el Gobierno de Quito sigue intentando negociar con el de Londres una vía para sacarle con seguridad de la Embajada.