Ecuador no exigirá el pasado judicial a ciudadanos de Venezuela en 4 casos

La presentación de los antecedentes penales al ingresar a Ecuador ya no será mandatoria en cuatro casos para los ciudadanos migrantes de Venezuela, los cuales se suman a la protección de niños, niñas y adolescentes que ya estaba vigente. La Cancillería y el Ministerio del Interior suscribieron el viernes 1 de febrero del 2019 un Acuerdo Interministerial 002 con exoneraciones para la presentación del pasado judicial.

La medida, hecha pública este 2 de febrero, entró en vigencia con la publicación del Acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y contempla que “no será exigible el certificado de antecedentes penales previsto en el Acuerdo Interministerial 001 del 21 de enero del 2019, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Interior” para familiares, residentes, personas en tránsito y casos excepcionales.



El Acuerdo 002 detalla que no se exigirá el pasado judicial apostillado a personas que acrediten una de las siguientes condiciones:



1. Mantener vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, nietos, etc.) o de afinidad (esposos, sobrinos, cuñados, suegros, etc.) con ecuatorianos que residan en el país.



2. Poseer una visa de residencia en el Ecuador válida y vigente.



3. Los ciudadanos venezolanos de cualquier edad que utilicen el territorio ecuatoriano como ruta de tránsito “y acrediten poseer una visa o permiso migratorio del país de destino”.



4. Casos excepcionales “determinados por la autoridad de control migratorio competente o a pedido del ente rector de la Movilidad Humana en el país”.



La exigencia del pasado judicial para venezolanos entró vigencia el 26 de enero del 2019, con su publicación en el Registro Oficial.



Durante esta semana, más de 500 ciudadanos de Venezuela estuvieron varados en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia, sin poder ingresar al país, tras huir de la crisis humanitaria del régimen de Nicolás Maduro.