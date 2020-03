Durante el estado de excepción, las cédulas expiradas tendrán más plazo

LEA TAMBIÉN

Las cédulas de identidad expiradas o próximas a expirar tendrán validez por tres meses contados a partir de este 17 de marzo del 2020. La Dirección General del Registro Civil informó que esta medida se dio por el estado de excepción dispuesto por el Gobierno Nacional.

Los documentos servirán para la realización de trámites en instituciones públicas y privadas, en atención a la Resolución No. 029-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2020.



La entidad indicó que la decisión será comunicada a las instituciones a fin de que, luego de la verificación correspondiente, no se rechace el documento.



No obstante, aquellos ecuatorianos que no cuenten con la cédula, tienen la opción de obtener el certificado de identidad y estado civil, disponible en la Agencia Virtual del Registro Civil. Según la institución, ese documento contiene los mismos datos que la cédula y durante el estado de excepción tiene la misma validez.



En el caso de que el ciudadano haga uso del certificado, la persona o institución que lo reciba puede validarlo desde los aplicativos del Registro Civil, en el mismo portal web.



En el caso de los ciudadanos extranjeros, el tiempo de vigencia de las cédulas de identidad cuya condición de ciudadanía registra “extranjera”, se aplicará lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.



Por otro lado, el Registro Civil informó que la atención en las agencias se reanudará al finalizar el estado de excepción. Por ahora, el servicio presencial es únicamente para la inscripción de defunciones en 23 puntos a escala nacional.