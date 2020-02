Ecuador se presenta en el mercado de Europa como un productor agrícola sostenible y de calidad

LEA TAMBIÉN

Ecuador se presentó este miércoles 5 de febrero del 2020 en la Fruit Logistica de Berlín, una feria hortofrutícola clave en Europa, como un productor agrícola que busca diferenciarse por calidad y sostenibilidad.

Aprovechó la plataforma que le da ser el país invitado de esta edición de la Fruit Logistica para darse a conocer mejor en Europa, abrir mercados y difundir su campaña para el sector agrario "Premium and sustainable" (Calidad superior y sostenible").



"Es un sector de mercado estratégico para nosotros y el Gobierno nacional quiere fomentar esa visión de calidad y sostenibilidad", explicó en declaraciones el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo.



La viceministra ecuatoriana de Exportaciones, Verónica Chávez, aseguró por su parte que se trata de una "estrategia país".



"Nosotros ya no apuntamos al precio, nosotros queremos darte lo mejor del mundo y lo mejor del mundo cuesta un poquito más", lo resumió Chávez, que explicó que el respeto a estándares laborales y medioambientales, así como la dolarización de la economía ecuatoriana, les han llevado en esta dirección.



La estrategia "Premium and Sustainable" contempla, además de la apuesta por la calidad, el sabor y el valor nutritivo, la trazabilidad de los productos y la responsabilidad social de las empresas.

Ecuador presente en la feria internacional @Fruit_Logistica 2020, que se realiza en Berlín, Alemania 🇩🇪



El stand de 🇪🇨 muestra al mundo calidad y variedad de frutas y verduras.



Vicepresidente y ministros inauguraron el stand de la mitad del mundo.#EcuadorPremiumAndSustainable pic.twitter.com/da4yene9oc — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) February 5, 2020

La campaña ecuatoriana trata asimismo de dar respuesta a la creciente presión sobre los precios que ejercen los grandes distribuidores a costa de los productores.



Lazo reconoció que los productos agrícolas ecuatorianos "afrontan esa presión de precios" y por eso, agregó, el Gobierno les está aportando "un apoyo más integral".



Asimismo hizo un "llamado a toda la cadena de valor, incluidos los retailer para que reconozcan estos esfuerzos y para que al final del día un mejor análisis de esta cadena de valor permita tener éxito en la eliminación de las condiciones de pobreza rural".



"No podemos seguir en una presión de precios hacia la disminución. No es posible que en el Ecuador el kilo de banano sea igual que aquí en Europa. Hago un llamado a analizar estos temas, porque son importantes", agregó.



Lazo aseguró que los ecuatorianos están "sumamente contentos de que su país sea la nación invitada en la Fruit Logistica este año y agregó que se trata de "un buen momento" para "hacer una mejor visualización de nuestros exportadores" y productores grandes, medios y pequeños en una "feria estratégica".



La delegación ecuatoriana en la Fruit Logistica estuvo hoy encabezada por el vicepresidente Otto Sonnenholzner y compuesta, además de por Lazo y Chávez, por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, y el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma.



Un total de 38 empresas ecuatorianas conforman la participación privada en la Fruit Logistica, que hasta este viernes congrega en Berlín a 3 300 expositores de 93 países.