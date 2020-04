Ministra Romo dice que en Ecuador regirá una nueva normalidad desde el 4 de mayo

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció este 24 de abril del 2020 que el país está próximo a cumplir la cuarentena y que a partir del 4 de mayo el país entrará en una nueva etapa para combatir el coronavirus. Se tratará del distanciamiento social.

"Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento", aseguró Romo quien añadió que "no podemos permanecer encerrados en casa" y enfatizó que esta nueva etapa no implica un regreso a la vida como se conocía antes de la llegada del covid-19 al Ecuador.



"No significa que vamos a volver a lo que era enero o lo que era febrero. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus. Las cosa se harán de forma muy paulatina", aseguró la Ministra.



Será el presidente Lenín Moreno quien, al final de la tarde de este 24 de abril del 2020, anuncie los detalles, horarios y acciones que se van a emprender en esta nueva etapa para combatir el coronavirus. Hasta este 24 de abril del 2020 se confirmó que Ecuador tiene 22 719 casos de la enfermedad.

Romo aseguró que a lo largo de la próxima semana se harán públicos los protocolos para esta nueva etapa. Adelantó que estos incluirán distintos horarios para las actividades y para el uso del transporte público. "Vamos a trabajar para que ninguna ciudad tenga ningún día horas pico. Tenemos que evitar coincidir en el transporte público miles de personas".



Por ello la próxima semana será de preparación para que el periodo de distanciamiento se inicie el lunes 4 de mayo. "El gran desafío es la disciplina y la organización" dijo Romo.



Anteriormente, la instrucción que se dio a los ecuatorianos fue la de permanecer en casa, pero ahora esta "va a ser mucho más complicada", dijo la Ministra, pues las personas deberán "cumplir horarios, estar pendientes del semáforo, tener precaución en cambiar nuestros hábitos de tocar un pasamanos, una muerta, de darnos la mano. Llevar siempre mascarilla, la mascarilla bien puesta. No prestarnos la mascarilla con otras personas, pero también es una gran responsabilidad compartida con los GAD.



Puso como ejemplo lo ocurrido con el Mercado Mayorista de Ambato que este 24 de abril del 2020 a las 04:00 volvió a abrir sus puertas con nuevas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.

Romo fue enfática en que la nueva etapa no implica que el regreso a actividades normales. Adelantó que durante el período de distanciamiento se recomendará que se guarde al menos una distancia de 1,5 metros entre las personas.



Aseguró que el país está listo para dar este paso. "Hemos visto la etapa más dura, el rostro más duro de esta pandemia, pero podemos decir que ya pasó el pico en la mayor parte de las provincias del país", aseguró.



Sin embargo, dijo que es importante que la ciudadanía no se confíe. "El virus va a estar aquí por muchos meses" y advirtió que una sensación de falsa seguridad podría llevar a nuevos brotes del covid-19 en Ecuador. "Estamos cambiando de etapa, de instrucciones, pero no significa que la emergencia se haya terminado".



Otro factor que se tomó en cuenta para abrir el país a esta nueva etapa fue la capacidad de hacer pruebas para diagnosticar la enfermedad. Según Romo, países que han tenido éxito en enfrentar la pandemia han llegado a hacer 7 000 pruebas por cada millón de habitantes.



Ecuador, dijo, "necesita acercarse a esta capacidad de pruebas que han tenido los países que han podido enfrentar con mejores condiciones esta pandemia. Estamos lejos, pero hemos multiplicado nuestra capacidad para hacer las pruebas y esto nos va a ayudar en la próxima etapa".



Según la Ministra, Ecuador registra ya una desaceleración de contagios de covid-19. Un indicador de esto son las caídas en las atenciones en emergencia. "Esta línea nos muestra que una vez pasado el pico, los días más duros, hemos recuperado cifras que se parecen mucho a la época previa al coronavirus".



Sin embargo, un descuido de la ciudadanía en la etapa de distanciamiento social podría generar una nueva aceleración en la curva de contagios. Si esto sucede, advirtió Romo, se pensará en nuevas medidas de aislamiento.



Por ello cada ciudadano, las empresas y las instituciones tendrán toda la próxima semana para organizarse y evitar que esto ocurra. La Ministra hizo un llamado a que los centros fortalezcan "sus departamentos de salud, porque en cada uno de estos centros tenemos que tener centros de control epidemiológico".



Las diferentes provincias del país enfrentarán esta nueva realidad de acuerdo con el semáforo.

"El pedido sigue siendo prudencia, disciplina, organización. Vamos a necesitar más disciplina para poder pasar a la próxima fase", dijo Romo. Antes de concluir, la Ministra advirtió que "si se empiezan a saturar las camas de hospitales podemos volver a ponernos en mayores restricciones y volver al aislamiento. Depende de todos nosotros".



