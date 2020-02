Ecuador busca ser parte de una estrategia de seguridad regional

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos busca en Ecuador un aliado dentro de su estrategia de seguridad regional. El control al narcotráfico, minería ilegal, lucha contra la corrupción y el fortalecimiento en ‘ciberdefensa’ son los ejes de trabajo. Este apoyo fue comprometido en la última visita del gobierno del presidente Lenín Moreno a ese país. Acuerdos similares ya se ejecutan en Colombia y Perú desde hace décadas.

En 1999 Estados Unidos y Colombia empezaron un trabajo en conjunto para frenar la actividad guerrillera, el narcotráfico y los crímenes violentos. En el 2019, esos gobiernos firmaron un convenio de cooperación sobre la gestión de activos incautados al crimen organizado, entre estos la minería ilegal, y al narcotráfico. El acuerdo buscaba agilizar que los bienes ilícitos dejen ingresos legales para el Estado.



En 2018, Perú y Estados Unidos acordaron continuar en el desarrollo de estrategias conjuntas para combatir el tráfico de drogas. Esto, una vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con “frenar la ayuda a países productores de drogas”.



Esas naciones formalizaron su lucha conjunta contra este mal desde el 2012.



Ecuador se mantuvo al margen de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos durante los 10 años del gobierno del exmandatario Rafael Correa. El punto más visible fue la no renovación, en el 2009, del acuerdo para que el Ejército norteamericano ocupe la base de Manta. Además, en la Constitución del 2008 (art.5) se dispuso que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras”.



A esto se suma la expulsión del primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Max Sullivan, en 2009 por una supuesta injerencia del diplomático en la Unidad de Investigaciones Especiales.



En la actualidad, el país tiene una estrategia de seguridad que involucra a sus vecinos y a Washington. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, hizo una presentación de la denominada Estrategia común de seguridad regional en el Colegio Interamericano de Defensa-EE.UU. Además, esta información fue compartida directamente con funcionarios del presidente Trump.



Ecuador pretende crear un “triángulo de seguridad” para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal en el Pacífico sur. La idea es crear acciones conjuntas entre los puertos de los tres países dentro del espacio marino bajo su jurisdicción. Galápagos funcionaría como una pieza clave, porque sería el punto de unión de este triángulo tripartito.



Ecuador ya maneja una estrategia de seguridad en forma de triángulo, pero a menor escala. Actualmente, se trabaja en conjunto entre los puertos de San Lorenzo (El Oro), Posorja (Guayas), Manta (Manabí), Esmeraldas con Santa Cruz, en Galápagos. La idea sería ocupar más espacio con la ayuda de sus vecinos y con apoyo norteamericano.



Para Estados Unidos, los problemas de las actividades ilícitas en esta región no son menores. En el encuentro presidencial, el presidente Donald Trump le dijo a Moreno que Ecuador debe profundizar el combate al narcotráfico.



El Presidente de EE.UU. también ha exigido de Perú y Colombia mayor control.



El Informe Mundial sobre las Drogas señaló que el 70% del área de cultivo de coca en 2017 correspondió a Colombia, el 20% a Perú y el 10% a Bolivia.



En esta publicación, que es un insumo mundial para las respuestas de salud y justicia penal, se señala que la producción de cocaína en los tres países andinos aumentó un 25% respecto al 2016. Jarrín ha manifestado que Ecuador sigue siendo un territorio libre de cultivos de coca.



Todavía no se conoce el monto que estaría dispuesto a invertir la administración Trump en Ecuador.



En el caso colombiano, se cifró en USD 6 000 millones lo aportado por Washington desde el 2000 hasta el 2008, según una publicación de la fundación InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado.



En cambio, la inversión en Perú para combatir el narcotráfico a través de entrenamientos policiales y programas de desarrollo para erradicar los cultivos ilícitos, tuvo una inversión de USD 293 millones. Publicaciones oficiales refieren que esa inversión es desde el 2008 hasta el 2012.



Por lo pronto, Ecuador, luego de la visita oficial, logró la firma de los acuerdos de cooperación para el intercambio de información marítima y aérea para la lucha contra el narcotráfico, la decisión de Estados Unidos de continuar con el apoyo del avión P3 o DC8 para exploración aeromarítima.



También se consiguió el compromiso norteamericano de proporcionar sistemas de comunicaciones para las unidades de FF.AA. ecuatorianas, la cooperación para el desarrollo de los sistemas de ‘ciberdefensa’, la gestión para materializar una nueva visita del buque hospital USNS Comfort, y la gestión para la obtención de un radar que permita detectar naves irregulares.