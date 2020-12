Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial de Primera Fase

En una reunión oficial realizada en el Salón Amarillo de Carondelet, se firmó el martes 8 de diciembre del 2020, el acuerdo de Primera Fase entre Ecuador y Estados Unidos.

La cita estuvo liderada por el presidente de la República, Lenín Moreno. En la reunión, intervino el ministro de Producción, Iván Ontaneda, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer.



El convenio contempla cuatro capítulos técnicos: beneficios para pymes, lucha contra la corrupción en el comercio, facilitación del comercio y buenas prácticas regulatorias, explicó Lighthizer, quien resaltó que el tratado complementa los cambios económicos que ha liderado el Jefe de Estado de Ecuador.



Los dos primeros son de aplicación inmediata, apenas entre en vigor el documento. Mientras tanto, los otros (facilitación del comercio y buenas prácticas regulatorias) se deberán implementar en hasta dos años; es decir, hasta el 2022.

El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, durante la firma del acuerdo con Estados Unidos. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



El plazo de estos dos capítulos se debe a que los compromisos implican reconfigurar el trabajo de entidades del Ejecutivo.



El Acuerdo incluye también un anexo sobre disposiciones administrativas. En este último se refuerzan las acciones del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) y se abre el campo para, más adelante, revisar temas como acceso a mercados, propiedad intelectual o inversiones para ir a futuro hacia un tratado amplio. “Con esto, quedará pavimentada la vía para un acuerdo integral”, precisó el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda.



El Primer Mandatario afirmó que es grato retomar y reforzar las relaciones con uno de los principales socios comerciales de Ecuador. “EE.UU. es un socio importante para el país, por esta razón, el establecimiento de nexos comerciales son para Ecuador una política de Estado”.



Moreno recalcó que, en tiempos de pandemia, lo que más se necesita es inversión, producción y comercio para reactivar la economía.



“Confiamos en que el siguiente Gobierno fortalezca las relaciones comerciales, para así construir un mundo que marque la pauta de paz y amistad”.



Minutos antes de la firma del Acuerdo de Primera Fase, el Primer Mandatario recalcó, en el programa 'De Frente con el Presidente', que el tratado fortalecerá las relaciones con uno de sus principales socios comerciales de productos no petroleros.

​

“La eliminación de tramitología, optimización de los procesos, eliminación de la corrupción para un intercambio justo y beneficios para las pequeñas y medianas empresas son los principales pilares contenidos en el acuerdo que genera alta expectativa en todo el país”, dijo el Presidente al recalcar que la negociación no incluyó el tratamiento de acceso a mercados y productos agrícolas sensibles.



Sobre las mipymes, Moreno indicó que el 82% de las empresas que exportan a ese país son de ese segmento. Por esta razón, los beneficios en cooperación y seguridad las podrán apalancar en sus envíos hacia la nación norteamericana.



La embajadora del Ecuador en EE.UU., Ivonne Baki, señaló que el acuerdo de primera fase denominado Protocolo al Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones relacionado con normas comerciales y transparencia se concretó por la confianza y credibilidad que genera el actual Gobierno. La Embajadora recordó que la firma de un acuerdo amplio con el país norteamericano se frenó hace 15 años.



El empresario Kleber Sigüenza, quien también estuvo invitado al diálogo radial, dijo que Ecuador necesita apertura comercial para despuntar en sus exportaciones hacia EE.UU. Además, reconoció que existen productos sensibles como maíz y azúcar que deberán desgravarse con el tiempo, pero que Ecuador no puede cerrarse con medidas proteccionistas que lo aíslen del mundo.



Mientras tanto, el Primer Mandatario también anunció que, este viernes 11 de diciembre del 2020 se realizará un encuentro virtual con los países que conforman la Alianza del Pacífico. “Faltaría sellar dos o tres asuntos con México y estaremos dentro de la Alianza”.