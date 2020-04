Ecuador espera respuesta positiva de acreedores de bonos

LEA TAMBIÉN

El plazo para que los tenedores de bonos ecuatorianos respondan si aceptan o no la propuesta de Ecuador de aplazar hasta agosto el pago de intereses de estos papeles vence hoy, 17 de abril del 2020.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó el miércoles 15 de abril que el Fisco ahorraría USD 1 350 millones si esta propuesta tiene acogida y se puede renegociar la deuda.



Martínez se mostró optimista sobre una respuesta positiva en los mercados. De acuerdo con una publicación de Bloomberg, los mayores tenedores de bonos ecuatorianos son las firmas Ashmore Group Plc, BlackRock Inc. y el banco de inversiones Goldman Sachs Group Inc.



El pasado 8 de abril, Finanzas pidió aplazar el pago de intereses a través de un mecanismo que se conoce como solicitud de consentimiento, dirigida a los acreedores de deuda en bonos que vencen entre el 2022 y el 2030.



Según Bloomberg, los bonos ecuatorianos son los que más valor han perdido en el mercado de países emergentes.



En un escenario de caída de precios del crudo y con la crisis sanitaria que vive el país, el indicador de riesgo país de Ecuador se ha mantenido en aumento desde febrero.



Mientras más alto el indicador, los mercados perciben que el país tiene un mayor riesgo de caer en ‘default’ o no pago de sus obligaciones.



Ayer, 16 de abril, el riesgo país se ubicó en 5 238 puntos; esto es, 134 más que en la jornada anterior.



De ahí que Gonzalo Cucalón, gerente de la Casa de Valores Banrio, estima que lo más probable es que los tenedores acepten la propuesta de Ecuador. “Los acreedores van a preferir negociar un reperfilamiento de deuda con un Gobierno que tiene la voluntad y que está en buenos términos con ellos”, señaló Cucalón.



José Xavier Orellana, socio de BizBroker explicó que en los contratos de este tipo de instrumentos de deuda se incluyen cláusulas que establecen que la solicitud de consentimiento se puede dar si más del 50% de los tenedores de cada emisión de bonos está de acuerdo.



En la solicitud de consentimiento, el Gobierno además mencionó a los acreedores que el país espera tener en agosto un nuevo acuerdo de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que emprenderá un proceso de reperfilamiento de la deuda externa, para hacerla sostenible en el tiempo.