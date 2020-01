Ecuador entrega el testigo del Foro Global Migración a los Emiratos Árabes

LEA TAMBIÉN

Ecuador entregó este jueves 23 de enero de 2020 la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo (FGMD) a los Emiratos Árabes Unidos tras echar el cierre a la XII Cumbre sobre migración y resaltar la necesidad de encontrar soluciones integrales a un fenómeno que afecta a 270 millones de personas en el mundo.

"Señoras y señores, tenemos 270 millones de migrantes", proclamó el presidente saliente del FGMD, el embajador ecuatoriano Santiago Chávez, al pedir una nueva aproximación a este fenómeno, para el que su país ha buscado este último año una nueva "narrativa".



Chávez mencionó estadísticas que reflejan la dimensión del problema y dijo que se trata de "100 millones de mujeres y 28 millones de jóvenes migrantes, entre 14 y 18 años" que demandan "compromisos y respuestas".



Lo hizo en el panel que cerró una cumbre que albergó Quito que comenzó extraoficialmente el domingo 19 de enero con el Foro de Jóvenes, y analizó el fenómeno de la migración desde múltiples aristas: papel de la mujer, violencia de género, desarrollo, juventud, trabajo o integración.



Ecuador ha sido el primer país suramericano en asumir la presidencia del FGMD, recordó el ecuatoriano, y aseguró que el Foro sigue constituyendo "un espacio enorme de diálogo" para la busca de "soluciones a los problemas de la migración", que fue la razón de ser por la cual fue creado en 2006.

Y para analizar cómo "la migración puede contribuir al desarrollo de una manera más consistente".

En su discurso de despedida, Chávez presentó una lista de logros de la Presidencia ecuatoriana, entre ellos, el trabajo para lograr el cambio de la "narrativa de la migración" y "la estrategia internacional aplicable para combatir las denominadas fake news en este ámbito".



Otro logro, aseguró, fue la "regionalización" y "descentralización" del Foro a través de reuniones organizadas en diversas regiones del mundo y el comienzo del proceso para incorporar a los expertos académicos.



"Durante la Presidencia del Ecuador, el Foro se convirtió en una suerte de puente, que fomentó un terreno común entre los Gobiernos con diferentes perspectivas sobre el ámbito migratorio. Asimismo, se fortaleció el diálogo entre diferentes actores, con el fin de incluir nuevas perspectivas", indica en ese sentido un comunicado de la Cancillería ecuatoriana.



La XII Cumbre, en la que han participado gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas, contó con la presencia de alrededor de 1 500 delegados internacionales de unos 150 países.

En la última reunión de la cumbre participaron la uruguay María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, así como el director regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Juan Felipe Hunt.

Baeza hizo una presentación de las desgarradoras estadísticas de la migración y la necesidad de que se respeten "los derechos humanos" de los migrantes, entre ellos los que corresponden a la igualdad de género y protección de la mujer.



"Aproximadamente la mitad de la población migrante son mujeres, pero representan el 44 por ciento de los trabajadores, el 73 por ciento de las trabajadores domésticas y el 98 por ciento de las víctimas de trata de personas con fines sexuales", aseguró.



Evocó "los procesos múltiples" que representa el masivo éxodo de personas que hay en las últimas décadas por el mundo, que no tiene precedentes -dijo- "desde la Segunda Guerra Mundial".



Al término de la sesión, Ecuador entregó la Presidencia del Foro 2020 a Nasser bin Thani Al Hamli, ministro de Recursos Humanos y Emigración de los Emiratos.



"Los Emiratos Árabes Unidos han estado profundamente comprometidos con el FGMD desde sus comienzos y ha sido miembros de varios comités", apuntó el ministro emiratí al explicar que no es por casualidad su liderazgo en este organismo, sino porque su país tiene uno de los índices más altos de migrantes per cápita y estos han ayudado "a impulsar el progreso".



El FGMD ha servido para "compartir nuestra experiencia con otros gobiernos", apuntó.



Los Emiratos son el primer país de la región del Golfo Pérsico en asumir el FGMD, y en Dubái se celebrará la XIII Cumbre del mismo en diciembre del 2020.