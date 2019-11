Nueve firmas interesadas en la construcción de proyectos eléctricos

LEA TAMBIÉN

Nueve empresas de 22 que tenían interés en construir dos nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables superaron la etapa de precalificación de documentos. Esta información fue remitida este 15 de noviembre del 2019 por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Esto permitirá que continúen con el proceso público de selección para construir la planta fotovoltaica El Aromo, con capacidad para producir 200 megavatios; y de la central eólica Villonaco II y III, que aportará con 110 megavatios.



Las nueve empresas calificadas son Neoen S.A., Solarpackteam, Consorcio Cobra Zero-E Aromo, China Harbour Engineering Ltd., Consorcio Al Faisal-CRBC-GCL, Total Eren S.A., China Huadian Hong Kong Company Limited, EDP Renovaveis S.A., Fisterra Energy S.L.U, y Cobra Zero-E Villonaco.



De estas firmas, ocho manifestaron su interés por el proyecto fotovoltaico El Aromo y siete por Villonaco. Hay seis empresas que postularon para participar en ambos proyectos eléctricos.



Según el procedimiento establecido, la siguiente etapa contempla que estas empresas calificadas paguen USD 20 000, no reembolsables, por cada proyecto, para adquirir la información.



Tras el pago de ese monto, los interesados recibirán un usuario y contraseña y podrán descargar la información y estudios técnicos disponibles. Entre estos contratos regulados de compra y venta de energía, pliegos, contratos de concesión, documentos de fideicomiso y documentos informativos (cronograma del proceso público de selección), formularios para los interesados, resúmenes de los proyectos, etc.).



Los proyectos de generación eléctrica Fotovoltaico El Aromo y Eólico Villonaco II y III son dos nuevas iniciativas del Gobierno Nacional para el aprovechamiento de las energías renovables no convencionales, como es la radiación solar y la fuerza del viento. Su construcción y operación estará a cargo de la iniciativa privada y se espera una inversión de USD 400 millones, en la etapa de construcción. La recomendación de adjudicación de los contratos o de declaratoria de desierto del proyecto, se conocerá el 15 de abril de 2020.