Ecuador descarta presencia de dos embajadores de Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después del beneplácito que le concedió el Gobierno ecuatoriano a René de Sola Quintero para que asuma como Embajador de Venezuela en Quito todavía hay pasos por cumplir.

La oficina de comunicación de la Cancillería aclaró ayer (8 de febrero del 2019) que aún no se determina una fecha para que el representante diplomático designado por el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, entregue sus cartas credenciales al jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia.



“Hecho esto empezaría a actuar como tal. Posteriormente, se solicita una audiencia con el Presidente de la República para hacerle entrega de las cartas credenciales. Este es un acto protocolario que suele llevarse a cabo con otros embajadores”, indicó la Cancillería.



Durante una entrevista para radio Platinum, esta semana, Valencia aclaró que esto no significa que vaya a haber dos embajadores, pues el Gobierno de Lenín Moreno no reconoce como legítimo al régimen de Nicolás Maduro.



“Eso no está contemplado en el derecho internacional. En el momento en que reconozcamos un nuevo jefe de misión, ese jefe de misión, en lo que concierne a su propia Embajada, sabrá tomar las decisiones del caso”, adelantó.



El Ministro de Relaciones Exteriores consideró que la atención en los consulados no se verá afectada con esta medida adoptada por el Ejecutivo.



Actualmente, al frente de la Embajada de Venezuela en Quito está Pedro Sassone, encargado de negocios de la administración de Maduro. En octubre pasado fue expulsada la jefa de esta misión diplomática, Carol Delgado.



El embajador designado por Guaidó es un abogado venezolano radicado en el Ecuador desde hace más de 14 años. Se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, cuyo título fue reconocido por la Universidad de las Américas.

Además, De Sola es miembro del Colegio de Abogados de Pichincha, Miembro de Consejo de la Federación Interamericana de Abogados, entre otros.



A través de sus redes sociales, divulgó un comunicado en el que agradece “al Gobierno y al pueblo ecuatoriano por su compromiso con la democracia, así como a la Asamblea Nacional de Venezuela por la confianza depositada. Asumo con responsabilidad esta posición”, agrega.



Ecuador, por su lado, no tiene embajador en Caracas. Frente a la decisión de expulsar a Delgado, por unos comentarios ofensivos de un funcionario chavista contra el presidente Moreno, el régimen de Maduro decidió expulsar a la entonces encargada de negocios, Elizabeth Méndez.