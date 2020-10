Organizaciones políticas solo podrán subsanar requisitos una vez

LEA TAMBIÉN

La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que en 48 horas tres organizaciones políticas subsanen los requisitos que no cumplieron para inscribirse, abrió un nuevo escenario para otras agrupaciones en similar condición.

En las últimas dos semanas se había intensificado el debate respecto a la calificación del binomio presidencial de Unión por la Esperanza (Unes).



Varios juristas argumentaron que Rafael Correa no aceptó de forma personalísima su precandidatura, por lo que no cabía su reemplazo. Sin embargo, el Pleno del CNE dejó sin piso esa posibilidad.



Aparte de Unes, Unión Ecuatoriana deberá subsanar su fórmula presidencial, y Unidad Popular a su listado nacional de legisladores.



Con esta decisión, Pachakutik y Libertad es Pueblo consideran que sus binomios, que fueron también cuestionados, no podrán ser eliminados.

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK), afirmó que la lista 18 “no tiene duda” de que el movimiento cumplió al 100% la parte jurídica del reglamento de elecciones primarias.



Recordó que Larissa Marangoni, electa en primarias para la Vicepresidencia, renunció, por lo que se la reemplazó con Verna Cedeño, con base en el artículo 11.1 del reglamento de Democracia Interna.

Algo similar deberá ocurrir, dijo, si Jaime Vargas encabeza la lista nacional de legisladores. Para ello, debe renunciar Salvador Quishpe. El 6 de octubre se hará la inscripción de los candidatos de PK.



Libertad es Pueblo, que tiene una objeción, sostiene que el binomio Juan Carlos Machuca- Cristóbal Luna resultó de en un proceso de democracia interna. Antes, Esteban Quirola había sido nominado como precandidato para la Presidencia. Unes los objetó, pues adujo que no vienen de primarias.



El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, emitió una sentencia en la que determinó que la aceptación expresa, indelegable y personalísima de una precandidatura, tras el proceso de primarias, “carece de eficacia jurídica y resulta inaplicable”. El departamento jurídico del CNE analizaba ayer 1 de octubre del 2020 la sentencia para emitir un pronunciamiento­.

Esteba Ron, experto en derecho electoral, aclara que la sentencia no está ejecutoriada y que se puede apelar. Dijo que el fallo puede ser impugnado ante el Pleno del TCE.



Sobre la decisión del CNE sobre las inscripciones, Ron afirmó no cambian los procedimientos regulados desde la expedición del Código de la Democracia, ya que la subsanación de candidaturas consta desde que fue creada la norma.



“Lo que cambia para las organizaciones que deben subsanar sus candidaturas es que esta es su última oportunidad (...), ya que si existe un nuevo incumplimiento, el CNE o las juntas provinciales electorales deberán negar definitivamente la candidatura”, dijo.

Santiago Vallejo, secretario del CNE, aseguró que el artículo 14 del Reglamento de Inscripción, en su último inciso, establece que en caso de que las nuevas candidaturas tengan inhabilidades se rechazará la lista completa sin posibilidad de volverla a presentar.



El consejero electoral Luis Verdesoto criticó las resoluciones tomadas en el caso de Unes. Dijo que el derecho a la participación no es “una patente de corso” y que se debe asegurar el estado de derecho.



En tanto, ayer el CNE recibió la inscripción de dos binomios: Guillermo Celi- Verónica Sevilla, de SUMA; y Gerson Almeida-Martha Villafuerte, de Ecuatoriano Unido. Esta organización había anunciado que retiraba su apoyo a la postulación de Almeida, sin embargo, se explicó que “las diferencias se superaron”.

El CNE desechó una impugnación contra la fórmula presidencial Guillermo Lasso- Alfredo Borrero (Creo-Psc), ya que con su declaración juramentada se descartó que tuviera bienes en paraísos fiscales y lo calificó. Aparte de este, hay dos binomios listos para hacer campaña: Gustavo Larrea-Alexandra Peralta, por Democracia Sí; y Xavier Hervas- María Jijón, por la ID.