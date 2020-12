Candidatos en elecciones del 2021 buscan mayor visibilidad con ofertas de temas sensibles

Faltan 22 días para el inicio de la campaña y 60 para los comicios generales, pero los candidatos tienen un objetivo claro: mantenerse visibles. Los aspirantes buscan mayor presencia en las discusiones que circulan en la opinión pública, con diferentes recursos.

Algunos priorizan recorridos presenciales, otros apuestan por anuncios en redes sociales y hay quienes identifican las preocupaciones de la ciudadanía, para adaptar sus ofertas de campaña a temas considerados sensibles.



En las últimas semanas saltó la propuesta del libre porte de armas para enfrentar la inseguridad. También se plantea una renta básica universal financiada con dinero electrónico. Igualmente, se ofreció eliminar instituciones dedicadas al control del tránsito, entre otras promesas rimbombantes.



Caroline Ávila, investigadora de la Universidad del Azuay, dice que los políticos están en carrera por “la conquista del clic”. Señala que los candidatos intentan “conmover” a las redes y a la ciudadanía con propuestas de corte populista.



La experta reconoce que el miedo es un gran movilizador. No en vano algunos candidatos intentan posicionar el discurso del miedo a los otros, a la inseguridad, a convertirnos en Venezuela, a volver al pasado. Sin embargo, aclara que esos temas no son recientes y que no siempre logran conectar con el electorado.

Wendy Reyes, consultora política y docente de la George Washington University, cree que algunos aspirantes se arriesgan a incorporar temas que generan ruido, con la intención de captar votos de quienes respaldan determinadas posturas. Sin embargo, aclara que si estas propuestas no son manejadas adecuadamente, también “pueden hacer bastante daño al candidato”.



Oswaldo Moreno, experto en marketing digital, dice que debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no define el número de candidatos que participarán en las elecciones, aún no se puede hablar del despliegue real de una estrategia de campaña.



Según Moreno, sin la certeza de quiénes serán los competidores, los datos que arrojen las encuestas, muchas veces direccionadas por cierta opción, pierden relevancia. Agrega que los candidatos apelan a golpes mediáticos con ofertas demagógicas y poco claras.



Además, prevé que en los próximos 60 días los cruces entre candidatos, por la disputa de la intención de voto, serán cada vez más frecuentes.



Los tres expertos consultados señalan que más allá de propuestas populistas, el reto de los candidatos será “mantenerse vigentes en la conversación” y “conectar con las demandas de la ciudadanía” hasta el 7 de febrero, cuando los ecuatorianos vayan a las urnas.