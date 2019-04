Ecuador no sabía que EE.UU. presentó una petición de extradición a Assange

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador no sabía que Estados Unidos había presentado a Reino Unido una petición de extradición contra Julian Assange, y su decisión de anularle el asilo fue tomada "independientemente de cualquier consideración en ese sentido", aseguró este jueves el ministro de Exteriores, José Valencia.

"Sobre si Ecuador conocía si había, o no, un pedido de extradición en contra del Sr. Assange una vez saliera de la Embajada, la respuesta es clara: ¡No!", dijo tajante el ministro en respuesta a una pregunta durante un encuentro este jueves con varios medios internacionales.



"No teníamos conocimiento de que hubiera ningún pedido al respecto, así que la decisión de Ecuador se tomó independientemente de cualquier consideración en ese sentido", puntualizó.



Assange vio cómo Ecuador le suspendía este jueves la condición de asilado después de casi siete años, tras lo cual fue arrestado por la Policía británica y llevado ante un juez por violación de medidas cautelares, un delito que podría costarle hasta un año de cárcel.



Desde Londres, Scotland Yard informó que su arresto respondía a una petición de extradición de EE.UU., así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012.



En el encuentro, Valencia también dio cuenta de las circunstancias que rodearon su arresto, y negó que se hubiera producido "dentro" de la Embajada misma.

El vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, da sus impresiones en la ciudad de Latacunga sobre la salida de Julian Assange de la embajada de Ecuador



Vía: @fmaisanch3 pic.twitter.com/UkPUqzi2QC — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de abril de 2019



Explicó que la notificación de la suspensión del asilo se la hizo por la mañana el embajador Jaime Marchán.



"El Sr. Assange fue convocado por el embajador a su oficina, le leyó el comunicado que el presidente de la República dejaba sin efecto el asilo (..) A continuación el embajador le invitó a salir de la Embajada, ya no era asilado, no tenía por qué estar ahí. El Sr. Assange no quiso obedecer", explicó.



En esa circunstancia, subrayó el canciller, y "de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961", se invitó al interior de la legación a la "Policía Diplomática" para que lo "sacara" de allí "escoltado", "a pedido expreso del embajador".



"Evidentemente, cuando el Sr. Assange salió, fue detenido por las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Londres, que le condujeron al juzgado donde tiene que responder sobre la violación (de medidas cautelares)", apuntó.

#ATENCIÓN | Concluye la presentación del informe canciller José Valencia sobre el caso Julián Assange. El Pleno de la Asamblea respalda con 82 votos la decisión del Gobierno de retirarle el asilo.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/VpwTRiJVjj — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de abril de 2019



Sobre cuándo se tomó la decisión de anularle el asilo, Valencia dijo que "fue una consideración extremadamente seria de varios días, de varias semanas incluso".



"La decisión del Sr. presidente fue tomada por él, publicada en la mañana, pero no podría decirles el momento en el que esa decisión se adoptó, pero fue después de un proceso de seria meditación, de seria consideración entre distintos actores de derecho", indicó el ministro.



Lenín Moreno hizo la grabación con el anuncio de la suspensión del asilo el miércoles por la tarde, un hecho que Valencia dijo desconocer cuándo se había producido.



En la comparecencia con medios extranjeros, también participó la ministra del Interior, María Paula Romo, quien justificó la decisión después de haber verificado tres veces con Gran Bretaña que no sería extraditado "a un país en donde pudiera correr peligro su vida".



Según Romo, Quito recibió cartas de garantía en ese sentido el 7 de marzo y el 10 de agosto de 2018, así como el 2 de abril de este año.



Poco después, en otra comparecencia de Valencia, la enésima del día y esta vez ante medios de su país, el canciller destacó el Gobierno de Ecuador, de momento, no ha recibido ningún tipo de consulta sobre su decisión.



Según Valencia, ha habido una "adecuada recepción por parte de la comunidad internacional" porque el Estado ecuatoriano ha actuado de "manera correcta", al asumir una "decisión soberana" que no tiene que ser consultada con terceros y que "se establece diafanamente" en el derecho internacional.