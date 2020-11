Ecuador y EE.UU. empiezan a negociar el Acuerdo Fase 1

El proceso para alcanzar el acuerdo de primera fase con Estados Unidos arranca hoy, 18 de noviembre del 2020.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, señaló que el país suscribirá este convenio hasta el 15 de diciembre de este año.



El texto no requiere de la aprobación del Legislativo de Estados Unidos, ya que puede ser implementado por su Oficina de Comercio (USTR, por sus siglas en inglés).



En el caso de Ecuador, según el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, el instrumento regirá “desde que sea ratificado, ya sea por Corte Constitucional o Asamblea”.



El acuerdo de Primera Fase es un paso fundamental para Ecuador, pues abre el camino a un tratado integral para más adelante. De hecho, las materias que se tratarán en el instrumento previo serán ya parte del tratado amplio.



Si bien este último no se concretará con este Gobierno, se ha logrado que Ecuador sea parte de la agenda del USTR para el 2021, apuntó Ontaneda.



Un Acuerdo de Primera Fase está compuesto por cuatro capítulos de fácil implementación, que serán abordados en una mesa de negociación que se instala hoy, 18 de noviembre. Los diálogos se harán de forma virtual.



El primer aspecto que se tratará es la facilitación del comercio, es decir, la simplificación de trámites. Este elemento tiene como objetivo eliminar los obstáculos para el comercio internacional entre Ecuador y EE.UU.



Según el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, al fortalecer este punto se facilita el intercambio de bienes y se brinda mayor competitividad al sector productivo y exportador, pues permite una reducción de la estructura de costos en un 15%.



Además, este eje contribuye al incremento potencial de nuevos productos exportables hacia ese destino, en un 20%.



Las buenas prácticas regulatorias son otro elemento. Este aspecto, según expresó Legarda, es algo que ya se trabajó en el acuerdo de complementación con Chile y que se negocia, actualmente, con México.



Este eje permitirá reducir procesos y regulaciones que encarecen las operaciones de comercio exterior por estar duplicados o ser innecesarios.



El tercer aspecto son los beneficios para las mipymes. Se reducirán y simplificarán los procesos aduaneros para que este segmento tenga una mayor integración en las cadenas de valor y, así, impulsar los envíos de estas firmas.



El último capítulo está ligado a la eliminación de la corrupción dentro del comercio internacional; por ejemplo, con la automatización de métodos de control de Aduana. En esta primera fase, explicó Legarda no se discuten materias sobre el intercambio de productos entre los países o temas que son sensibles como los agrícolas.



Envíos no petroleros a la UE suben 4% este año

​

La Unión Europea (UE), con la cual el país tiene un tratado desde el 2017, se mantuvo como principal destino de las exportaciones no petroleras del país. Hasta septiembre, estas últimas subieron 4%. El embajador de la UE en el país, Charles-Michel Geurts, explicó que aun con la crisis derivada del covid, hubo superávit para Ecuador porque logró mantener e incluso subir sus envíos agroindustriales. Los productos más enviados fueron banano, frutas, verduras y camarón. Otros como la madera sigue expandiéndose. La UE cree que el crecimiento desde el segundo año de la aplicación del acuerdo es “estable”, pero hay que continuar trabajando para diversificar la producción. El bloque seguirá apoyando a las mipymes.



Destinos no tradicionales se dinamizan; la región cae

​

El envío de bienes no petroleros con países de América Latina se redujo entre enero y septiembre de este año frente a igual período del 2019. Las compras bajaron en países como Chile, Colombia y Perú. Mientras tanto, Argentina registró mayores adquisiciones a Ecuador.



En cambio, países no tradicionales como los de la región de Oriente Medio o Rusia tuvieron un buen desempeño, gracias a los envíos de banano. José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, dijo que estos destinos van camino a posicionarse como principales compradores de la fruta, aunque recordó que sus economías son inestables y los consumidores pagan menos precio por la fruta.



Exportaciones a China crecieron 10% en 9 meses



El comercio entre Ecuador y China ha crecido constantemente en los últimos tres años. El gigante asiático es, hasta septiembre, el segundo país de mayor destino para los productos no petroleros ecuatorianos.



Entre enero y septiembre de este año, Ecuador exportó USD 2 057 millones en bienes a China, superado solo por EE.UU. La cifra es un 10% más alta que lo alcanzado en el 2019. El incremento fue impulsado por los envíos, especialmente de camarón y de madera. China es el principal consumidor del crustáceo ecuatoriano y el motor de crecimiento del sector camaronero, un elemento que no cambió pese al bloqueo temporal por temas sanitarios que impuso China en julio de este año.



Oferta de 10 productos a EE.UU. se incrementó



Diez productos ecuatorianos registraron un buen desempeño en sus envíos hacía el mercado estadounidense. En los nueve primeros meses del año, bienes como camarón, banano, minerales, productos pesqueros, cacao y elaborados, frutas, brócoli y madera tuvieron crecimientos de dos dígitos.



Por ejemplo, el sector cacaotero registró un incremento, de 41%, en la compra del grano y la demanda de elaborados se duplicó. Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados, dijo que dos factores influyeron en el desempeño: un buen trabajo público y privado para posicionar al grano y sus elaborados, y el desbloqueo de inconvenientes fitosanitarios.