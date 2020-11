Ecuador y EE.UU. fijan una hoja de ruta para el acuerdo comercial

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos buscan dejar sentada una hoja de ruta para un acuerdo comercial.

Está previsto que la declaración conjunta se realice hoy luego de la reunión del Consejo Bilateral de Inversiones de ambos países (TIC, por sus siglas en inglés). Este es el principal objetivo de la visita que realizan desde ayer 9 de noviembre del 2020 las autoridades de comercio del Gobierno de Ecuador, en Washington.



El compromiso de ambas naciones permitirá dar continuidad al proceso, pese a los cambios de gobiernos en ambos países, previstos para el 2021.

Por ejemplo, incluir la negociación de un tratado con Ecuador en la agenda de trabajo del Departamento de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para el 2021.



Iván Ortiz, director del Centro de Negocios de la Cámara Ecuatoriano Americana (Amcham), explicó que este es un proceso interno que sigue la política estadounidense para armar su agenda comercial anual. El Ejecutivo, representado por el USTR, solicita una autorización al Congreso para incluir temas de comercio bilateral en los que se espera que se tome en cuenta a Ecuador.



Para llegar a este punto, el país debe construir una planificación de trabajo que le permita trascender más allá de un gobierno, considera Ortiz.

La agenda comercial del país norteamericano debe aprobarse en el Legislativo estadounidense en febrero del siguiente año, casi un mes después de la salida de Donald Trump y la posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden.



Con la aprobación del Congreso, recién se fijará el cronograma de trabajo que dará inicio oficial a las negociaciones de un acuerdo, cuya firma puede tomar hasta dos años.



Pese al cambio de Gobierno en Estados Unidos, existen elementos a favor de Ecuador.



El primero se relaciona con la visión sobre el comercio de Biden. Si bien impulsar acuerdos comerciales internacionales no es una prioridad del presidente electo, como lo era para sus predecesores demócratas, su discurso del libre comercio coincide con la postura de sectores críticos, que reclaman un acuerdo más justo, que es lo que busca Ecuador.



El Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) resume que entre las propuestas de Biden está aplicar las leyes comerciales existentes y a la vez escribir “las normas” de tal manera que protejan a trabajadores, al ambiente y a los estándares laborales.

Biden también ha dicho que si Washington no se hace cargo de la política global de comercio exterior, Beijing lo hará.



En esa línea, él ha señalado que obtendrá apoyo de aliados de Estados Unidos para cuestionar a China sobre sus prácticas injustas de comercio, lo cual deja abierto un interés en los países de América Latina.



Un segundo elemento es que Ecuador tienen experiencia acumulada a su favor, lo que permitirá negociar con mayor celeridad temas sensibles.



Xavier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), dijo que esos temas ya se han ido trabajando en los tratados que el Ecuador ya tiene con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Chile. “Las sensibilidades de hace 15 años pueden ser similares, pero la experiencia de haberlas discutido en acuerdos anteriores es un gran avance”, destacó.



Un área sensible en la negociación será el sector agrícola.

En el caso de Ecuador y Estados Unidos, además, ya existen seis mesas de trabajo que han venido discutiendo temas relacionados con acceso al mercado, propiedad intelectual, agricultura, trabajo, inversión y medioambiente.



El Gobierno de Ecuador, a través del ministro Iván Ontaneda, ha indicado la intención de llegar a un Acuerdo de Primera Fase con esa nación, lo cual permitiría avanzar en los temas no sensibles mientras se oficializan las negociaciones de un tratado comercial.



Hay alta expectativa del sector productivo por la reunión del TIC que se realiza hoy.



Una comitiva de empresarios acompañó ayer 9 de noviembre del 2020 a Ontaneda y otras autoridades del Gobierno en reuniones con las bancadas republicanas y demócratas del Senado.



En cambio, hoy este sector mantendrá citas con empresarios y funcionarios de comercio de Estados Unidos.



Más envíos de productos no petroleros



De enero a agosto de este año, Ecuador exportó a Estados Unidos más bienes no petroleros que en igual período del 2019.



En los ocho primeros meses del 2020 se registraron envíos por USD

2 184,6 millones, en igual período del año pasado

fueron 1 795,1 millones, según el Banco Central.



Entre los productos ecuatorianos más apetecidos se destacan crustáceos, bananas, flores, cacao y conservas de pescado.



De igual manera, en el período de análisis hubo menos importaciones no petroleras. Si hasta agosto del 2019 sumaban USD 1 932,6 millones, en 2020 bajaron a 1 620,7 millones. Se importaron más teléfonos y máquinas automáticas.



El saldo de la balanza total (incluido el petróleo) también fue positivo: hasta agosto del 2020 fue de 503 millones (ver gráfico).



3 temas más en la agenda con EE.UU.





Seguridad, cooperación y migración también estarán presentes en la agenda del Gobierno de Ecuador en su visita a Washington, en Estados Unidos.



Durante esta semana se efectúa en esa ciudad el cuarto diálogo bilateral de alto nivel entre los gobiernos de ambos países.



El canciller ecuatoriano fue recibido ayer 9 de noviembre, en la capital estadounidense, por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Ambos realizarán hoy una mesa de consultas y negociaciones.



En movilidad humana, a Ecuador le preocupan las deportaciones de migrantes desde la nación del norte. En su momento, el Canciller dijo que en los últimos 10 años hubo políticas restrictivas en cuanto a regularización.



Las conversaciones incluirán, además, asuntos de cooperación para el desarrollo, la seguridad y otros de interés político.