¿Cuántas vacunas contra covid-19 llegarán a Ecuador?

Ecuador sigue concretando acuerdos, que le permitirán acceder a vacunas para inmunizar a la población contra el covid-19. Ha realizado gestiones con nueve posibles productores, todos sujetos al éxito de los ensayos clínicos.

El país alcanzó convenios con las iniciativas Pfizer Ecuador y BioNTech, que le proveerán de dos millones de dosis; AstraZeneca, por cinco millones, y Covaxx, dos millones. Lo detalló este viernes 23 de octubre del 2020 el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de red social Twitter.



“Somos parte de iniciativas que permitirán el acceso y la distribución equitativa de la vacuna del covid-19”, escribió el Primer Mandatario.

¡Velamos por la salud de los ecuatorianos! Somos parte de iniciativas que permitirán el acceso y la distribución equitativa de la vacuna del COVID19

✅Pfizer Ecuador y BioNTech 2 millones de dosis

✅ Astra-Zeneca 5 millones de dosis

✅ COVAXX 2 millones de dosis#SembramosFuturo https://t.co/5IIB66bBNF — Lenín Moreno (@Lenin) October 23, 2020



Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, aseguró que todas ingresarán al país, cumpliendo con las normas sanitarias nacionales e internacionales.



“Ninguna llegará al país sin cumplir con las aprobaciones de registro sanitario. Primero, emitida por la autoridad sanitaria de origen, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y segundo, el registro sanitario emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa)”.



Pfizer y BioNTech



El miércoles 21 de octubre del 2020, Pfizer Ecuador y BioNTech se pronunciaron sobre el acuerdo al que llegaron con las autoridades sanitarias. Ellos confirmaron que se entregarán dos millones de dosis, tras la autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).



Las entregas se harán de forma progresiva hasta el próximo año y están sujetas al “éxito clínico y la aprobación regulatoria local”, señala el comunicado de la farmacéutica estadounidense. Dos de las cuatro fórmulas que se investigan recibieron una designación de parte de la FDA y una ya pasó a la siguiente fase de análisis.



AstraZeneca



Otra de las iniciativas a la que se acercó el país es AstraZeneca, vinculado con la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (Cepi). Un total de cinco millones de vacunas están planificadas.



Países latinoamericanos, como Perú, no firmarán convenios de compra con este laboratorio, ya que no proporcionó datos de sus estudios y ofrecía cantidades mínimas de inoculación, anunció el jueves 22 de octubre el Gobierno peruano. En una nota de la Agencia Reuters, el primer ministro Water Martos manifestó que se solicitaron los avances de los estudios sobre las repercusiones, propiedades y especificaciones, pero hasta esta semana la firma no había enviado dicha información.



"Los otros laboratorios nos han alcanzado como corresponde, sin embargo, AstraZeneca no". Martos dijo que Astrazeneca quería un adelanto económico bastante significativo "con el riesgo a no recuperarlo" porque si no se obtenía la vacuna se perdía el dinero adelantando.



Covaxx



Con la Organización Covaxx, subsidiaria de United Biomedical (Estados Unidos), se suscribió una carta de intención para la provisión de al menos dos millones de dosis.



Covax Facility



Con la estrategia global Covax Facility también se ha suscrito un acuerdo de compra anticipada. Implicará un pago inicial que está en proceso. La semana anterior, representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijeron a este Diario que el monto alcanza los USD 11 millones aproximadamente.

“Hemos suscrito el acuerdo de compra anticipada con Covax Facility y en efecto, implica un pago, que está en proceso”, mencionó Solórzano. Se supo que a través de la entrega de USD 11 millones del BID.