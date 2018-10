USD 1,7 millones ha devuelto la banca en 2018 por cobros no autorizados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En lo que va del año la banca ha devuelto a sus clientes por cobros no autorizados USD 1,7 millones, indicó este miércoles, 24 de octubre del 2018, el superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, en su segunda comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional por este caso.

Solo el 31,8% de ese monto, es decir USD 554 348, corresponde a lo restituido en octubre, detalló Novoa. El Banco del Pacífico es la entidad con el monto más alto en devoluciones en este mes, seguido del Pichincha.



Entre enero y septiembre, las entidades financieras recibieron 51 218 reclamos por cobros indebidos, de los cuales están resueltos 50 808. Y en lo que va de mes, detalló el funcionario, el órgano de control ha emitido órdenes de devolución por 3 764 reclamos.



Estos montos debitados en las cuentas bancarias o cargados a la tarjeta de crédito del cliente son por servicios no financieros, vinculados a empresas que brindan servicios de asistencias (médicas, en el hogar, mecánicas, etc.), a compañías de seguros o de medicina prepagada.



En el caso de los servicios de asistencia, distinto a una póliza de seguro, se permite la autorización del cliente de manera verbal, o vía correo electrónico, sin necesidad de contar con la firma de un contrato. Usualmente el servicio se comercializa por call center.



La venta de estos servicios por esa vía ha sido objeto de polémica en las últimas semanas, tras la denuncia pública del presentador de noticias Mauricio Ayora, conocido como 'Caterva', que aseguró no haber autorizado el cobro. Su caso provocó un incremento en las quejas de otros clientes de la banca, también afectados por esta situación.



Si bien la prestadora del servicio es quien está a cargo de obtener la autorización del cliente, los bancos están facultados para realizar el cobro.



El superintendente de Bancos explicó que por el cobro de estos servicios los bancos reciben una comisión de entre el 2 y el 10%. Entre enero y septiembre pasados, recibieron por estas comisiones alrededor de USD 24 millones, que corresponde al 0,74% del total de ingresos de la banca.



Añadió que el organismo viene realizando auditorías in situ a los bancos para conocer cómo se llevan a cabo estos procesos de cobro y que a la fecha se han realizado en nueve entidades financieras.



“De los resultados obtenidos de estos procesos de supervisión, se iniciarán los correspondientes procedimientos sancionatorios”. La sanción económica por este tipo de faltas “graves” es del 0,005% de los activos del banco, según el Código Orgánico Monetario y Financiero.



El asambleísta Christian Viteri, miembro de la Comisión de Régimen Económico, catalogó lo que ha venido sucediendo como un fraude. “Hemos visto con asombro un afán de las autoridades por minimizar el hecho”.



Mientras que el parlamentario Juan Cristóbal Lloret cuestionó al superintendente de Bancos qué pasará con el resto de clientes que no han presentado algún reclamo, pero que podrían estar siendo afectados, y si las devoluciones de los valores los incluye a ellos.



Otro de los funcionarios que compareció ante la Comisión de Régimen Económico fue Christian Ruiz, superintendente de Control del Poder de Mercado, quien señaló que durante este mes se han abierto tres expedientes de investigación prácticas desleales (como el aprovechamiento del desconocimiento del consumidor), abusos de poder de mercado y acuerdos y prácticas restrictivas.



El superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia, también estuvo presente. En su intervención, aseguró que se vienen llevando las debidas investigaciones pero dentro de las competencias del organismo, puesto que no intervienen en los servicios que brindan las empresas.



La sesión también contó con la comparecencia de Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, quien subrayó que esto es un “caso típico de abuso de poder”, en el que se violan los derechos de los consumidores.



Del 2014 hasta el pasado 14 de octubre, la entidad ha recibido 43 casos por cobros de servicios no financieros, de un total de 138 casos que recibieron vinculados a la banca. “De manera favorable se resolvieron 23 casos”.