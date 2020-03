250 personas fueron detenidas por violar el toque de queda en el país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Media hora antes de que comience el toque de queda en Ecuador, las patrullas policiales circulan por las calles de las urbes. Por alto parlante dan un mensaje: “quédese en casa. Va a comenzar el toque de queda. No se exponga a sanciones”.

Pese a la advertencia, 250 personas no acataron la medida en los dos primeros días de aplicación. Así lo informó el Ministerio de Gobierno la mañana de este jueves 19 de marzo del 2020.



La prohibición para movilizarse fue dispuesta por el presidente Lenín Moreno, a través del Decreto 1017, para frenar el contagio del virus respiratorio covid-19 y rige para todo, incluso en las ciudades donde no se han registrado casos.



Únicamente en la noche de ayer y madrugada de hoy fueron detenidas 34 personas en el país. De estas, 10 infringieron el toque de queda en Zamora Chinchipe, ocho en Santa Elena y seis en Guayas, dos en Pichincha, una en Loja y el restos en otras provincias.



Según la Fiscalía, los infractores serán acusados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que según el artículo 282 del Código Integral Penal (COIP), se sanciona con cárcel de uno a tres años.



Ayer, miércoles, la Fiscalía informó sobre una persona judicializada por haber violado la restricción de circulación vehicular. Además del toque de queda, está prohibido conducir sin un salvoconducto, que se otorga a personas que deben trabajar en sectores que no se paralizan como salud o alimentación.



El conductor que fue detenido en Vinces, en Los Ríos, ya recibió una sentencia de cuatro meses de cárcel, pues aceptó su responsabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado. Este es un tipo de juicio exprés.