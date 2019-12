La despedida del año revive los recuerdos de los desaparecidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El año cierra con la incorporación de nuevas normas sobre desa­pariciones. La Asamblea Nacional aprobó en diciembre las reformas al Código Penal. Ahí se establece, por ejemplo, que la búsqueda de una persona y las indagaciones no concluyan hasta su localización o identificación. Eso no ocurría. Los casos se cerraban cuando los fiscales no encontraban suficientes evidencias o no tenían más pistas.

Además, se estableció como delito la desaparición involuntaria. Antes se investigaba como un acto administrativo y no como infracción penal. Esto influía en la recolección de datos, pues se limitaba el trabajo de los investigadores.



Según el Ministerio de Gobierno, desde 1947 hasta junio de este año 1 392 personas no han sido halladas.



Los familiares de desaparecidos esperan que con los cambios las investigaciones avancen. Seis de ellos cuentan cómo pasan los fines de año desde que sus parientes no están.

​

Alexandra Córdova, madre de David Romo. Foto: Archivo / EL COMERCIO



‘Brindamos en su nombre’



Alexandra Córdova

Madre de David Romo

Desaparecido en el 2013

​

“Este es el séptimo fin de año que estoy sin David. Así he tratado se sobrellevar las cosas. El 31 de diciembre del año pasado, por ejemplo, hice una reunión con mis familiares. A las 23:30 un tío tomó un álbum y nos entregó fotografías de cuando mi hijo era niño. Luego fuimos a las escaleras de mi casa, nos colocamos la imagen de David a la altura del corazón y nos tomamos una foto familiar. En cambio, en el 2014 organicé una cena para despedir el año. Preparé un pavo, pues era su comida favorita. Cuando nos sentamos a comer, serví un plato adicional y lo coloqué en su puesto”.

Telmo Pacheco es el padre de Telmo Pacheco. Foto: EL COMERCIO



‘No volvimos a celebrar’



Telmo Pacheco

Padre de Telmo Pacheco

Desaparecido en 2011

​

“Desde que mi hijo desa­pareció no volvimos a celebrar ni en Navidad ni en fin de año. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 2018 pasamos todo el día arreglando las plantas y flores que Telmo nos regaló. Pero cuando llegó la noche no quemamos el monigote ni cenamos. Únicamente nos acostamos a dormir. Mi hijo era quien organizaba las fiestas. Recuerdo que en el 31 de diciembre del 2010, Telmo invitó a sus amigos a la casa. Cuando llegó la medianoche organizaron una presentación musical para toda mi familia. Mi hijo tocó la guitarra y también sacó a bailar a su mamá”.

Elizabeth Rodríguez es la madre de Juliana Campoverde. Foto: EL COMERCIO



‘Siete años de búsqueda’



Elizabeth Rodríguez

Madre de Juliana Campoverde

Desaparecida en el 2012



“Recuerdo claramente el último fin de año que disfruté con mi hija. Era el 2011. A las 20:00 salimos a caminar por las calles del barrio para ver la exposición de monigotes. Nos demoramos dos horas. Luego volvimos a casa, cenamos pavo y comimos 12 uvas antes de la medianoche. Pero desde que desapareció, en julio del 2012, la celebración cambió. El 31 de diciembre del año pasado, a las 23:00, me encerré en la habitación de Juliana. Abrí el clóset y abracé su ropa, pues aún conserva su aroma. Comencé a llorar y le deseé un feliz año donde sea que se encuentre”.

Pilar Tobar es hermana de Camilo Tobar. Foto: EL COMERCIO



‘Deseamos que aparezca’



Pilar Tobar

Hermana de Camilo Tobar Desaparecido desde el 2012

​

“Las celebraciones de fin de año están dedicadas a recordar a mi hermano. Por ejemplo, la noche del 31 de diciembre del 2017 hice una reunión familiar. En el momento del brindis puse una foto de mi hermano en la mesa de la sala y pedí a Dios que Camilo apareciera. Luego de la cena mi sobrino recordó una anécdota que vivió con mi hermano el 31 de diciembre del 1979. Camilo se vistió de viuda y salió a pedir monedas en la avenida Amazonas. Abrazó y le bailó a una persona que transitaba por ese sector. Cuando llegó a casa se encontró de nuevo con él, pues era mi pretendiente”.

Luis Sigcho es el padre de Daniel Sigcho. Foto. EL COMERCIO



‘La ausencia es dolorosa’



Luis Sigcho

Padre de Daniel Sigcho

Desaparecido en el 2008

​

“El 31 de diciembre del 2008 fue la primera vez que pasamos el fin de año sin nuestro hijo. Por eso no hubo celebración, solo nos sentamos en un sillón con mi esposa, nos pusimos a ver las fotografías de Daniel y lloramos. En la fiesta para despedir el año 2017, recordamos que en el 2007 mi hijo realizó un monigote con periódico y prendas viejas. A las 00:00 del 1 de enero del 2008 le prendimos fuego y Daniel empezó a saltar por encima del monigote. En uno de los saltos se resbaló y casi se quema. Nadie se imaginó que en ese año desapa­recería”.

Isabel Cabrera es hija de Leonor Ramírez. Foto: EL COMERCIO



‘Mi mamita me hace falta’



Isabel Cabrera

Hija de Leonor Ramírez

Desaparecida en el 2011



“La Navidad y el fin de año ya no existen para mí desde que mi madre desapareció. El 31 de diciembre del 2018 no organicé cena ni quemé el monigote. Únicamente, a las 23:30 me senté en mi cama, observé una fotografía de ella y me puse a llorar. Cuando llegó el Año Nuevo empecé a rezar y le pedí a Dios que me ayudara a encontrarla. La última vez que celebré fin de año con ella fue en el 2010. Compré un pollo y lo horneé para la cena que organizó en su casa, en el Centro de Quito. Esa noche comió recostada en el sofá, porque le dolía su pierna por una caída que tuvo dos días antes”.