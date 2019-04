Ecuador: demanda indígena contra actividad petrolera se resolverá el 26 de abril del 2019

LEA TAMBIÉN

La justicia de Ecuador resolverá el próximo 26 de abril del 2019, una demanda constitucional planteada por indígenas waorani para suspender un plan gubernamental de licitación petrolera en la Amazonía, informó la Defensoría del Pueblo.

“El 26 de abril, Corte Provincial de Justicia de Pastaza dictará sentencia sobre demanda de acción de protección a favor de la población Waorani, ante posible explotación petrolera en su territorio” , señaló la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter la noche del sábado 13 de abril del 2019.

"El 26 de abril, Corte Provincial de Justicia de Pastaza dictará sentencia sobre demanda de acción de protección a favor de la población Waorani, ante posible explotación petrolera en su territorio"



El tribunal que lleva el caso suspendió la audiencia bien entrada la noche del sábado para evaluar en los próximos días las pruebas presentadas por ambas partes.



El proceso contra los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y de Ambiente busca mantener libre de actividades petroleras unas 180 000 hectáreas de territorio ancestral waorani en la parte norte de Pastaza, cuya capital es Puyo.



En la audiencia, el Estado estuvo representado por la Procuraduría y abogados de las carteras demandadas.



Los indígenas amazónicos piden que se anule una consulta previa realizada en 2012 sobre explotación petrolera en esa zona, y en la que el Estado ecuatoriano salió airoso. Sostienen que en ese procedimiento, contemplado en la Constitución, no se les dio información completa sobre los efectos de la explotación de hidrocarburos.



La actual Carta Magna, de corte socialista y en vigencia desde 2008, establece que habrá una consulta previa sobre planes de explotación de recursos no renovables que se encuentren en tierras de indígenas y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.



El jueves pasado, cuando se instaló la audiencia, decenas de indígenas waorani marcharon en la localidad de Puyo con los rostros pintados y entonando cánticos en su propio idioma para defender lo que consideran un territorio ancestral.