Ecuador considera una demanda contra Vitol tras revelaciones de corrupción

La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador está evaluando una posible demanda contra Vitol por daños, luego de que el mayor comerciante de petróleo del mundo admitió la semana pasada que sobornó a funcionarios del país sudamericano, según dos fuentes con conocimiento del asunto.

Petroecuador está trabajando con la Procuraduría General para evaluar cuánto le habría costado el plan de corrupción liderado por Vitol y probablemente entablará una demanda contra la empresa comercial para recuperar esos daños, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato.



Una de las fuentes dijo que la decisión final sobre si entablar la demanda debería tomarse en unos 90 días.



Vitol dijo que no podía comentar sobre nada que "pueda pertenecer a procedimientos legales en curso".



Mientras que Petroecuador declinó hacer comentarios y la oficina de la Procuraduría no respondió de inmediato.



La posible demanda ilustra cómo el comerciante suizo enfrenta un escrutinio por parte de las autoridades civiles, pese a haber llegado a un acuerdo la semana pasada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con cargos de corrupción.



Como parte de ese acuerdo, Vitol acordó pagar a las autoridades estadounidenses y brasileñas USD 164 millones, tras admitir haber sobornado a funcionarios en Brasil, Ecuador y México durante un período de 15 años que finaliza en julio de 2020.



La aceptación de Vitol marcó un punto de inflexión en una importante investigación sobre irregularidades cometidas por varios comerciantes materias primas y expuso las tramas internas de una industria perseguida durante mucho tiempo por acusaciones de fraude.



La policía brasileña y la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos habían estado investigando a Vitol y sus rivales durante años. En Brasil, continúan las investigaciones penales contra los rivales de Vitol, Trafigura y Glencore.



Como parte de las tramas de corrupción descritos en el acuerdo del Departamento de Justicia, Vitol sobornó a los funcionarios públicos para obtener combustibles de las compañías petroleras estatales a precios bajos o para vender esos productos a las compañías a precios inflados.



En Ecuador, según documentos judiciales de Estados Unidos, Vitol sobornó a dos funcionarios no identificados para que llevaran un envío de fuel oil de Petroecuador a una tercera empresa. Esa compañía inmediatamente volvió a vender el derivado a Vitol como parte de un acuerdo preestablecido.



Esa tercera empresa, aunque su nombre no aparece en los documentos judiciales, podría ser Oman Trading International Ltd (OTI), el comerciante estatal de petróleo de Omán, según la fuente del Ministerio de Energía, así como documentos de Petroecuador vistos por Reuters.



Los documentos no indicaban si Oman Trading conocía el acuerdo entre Vitol y los funcionarios de Petroecuador.



En 2020, Oman Trading pasó a llamarse OQ Trading y se integró completamente en la compañía petrolera estatal de Omán.



OQ Trading y Petroecuador no comentaron sobre el mencionado contrato. Vitol, por su parte, dijo que ya no era accionista de OTI en 2016, y "por lo tanto, toda la actividad entre las dos compañías fue completamente comercial".



Vitol había sido en un momento un accionista en OTI, pero finalmente fue comprada por la empresa estatal.



Petroecuador dijo esta semana que había decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. El jueves, la estatal mexicana Pemex prohibió temporalmente las relaciones comerciales con Vitol y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la justicia de su país está investigando el caso.