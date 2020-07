Ecuador dice estar decepcionado de que 'una minoría de bonistas busque una ventaja injusta'; resultado de negociación se conocerá el 3 de agosto 

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Finanzas respondió el 27 de julio del 2020 los informes de prensa sobre su invitación para reestructurar los bonos de deuda al portal especializado PCNewswire.

En ese comunicado, la Cartera se refiere específicamente a los informes enviados por el comité de tenedores de papeles minoritarios compuesto por Amundi (UK) Limited, Contrarian Capital Management LLC , Grantham Mayo Van Otterloo& Co., y T Rowe Price Associates Inc., junto con ciertos tenedores del bono 2024, y que plantean una contrapropuesta a Ecuador.



Este comité está asesorado por BroadSpan Capital y UBS.



Según Finanzas, en lugar de participar en la reestructuración ampliamente respaldada, “estos informes caracterizaron mal la invitación en un aparente intento de desestabilizar el proceso de consentimiento y crear incertidumbre en el mercado”.



Además, Finanzas señala que el enfoque del Gobierno es lograr el mejor resultado para el pueblo de Ecuador y, al mismo tiempo, buscar un resultado justo para los tenedores de bonos. “La República está comprometida con un proceso justo y transparente y está decepcionado de que una minoría de tenedores de bonos busque obtener una ventaja injusta para sus tenencias, incluyendo los Bonos con vencimiento en 2024”.



Los términos de la propia propuesta del Comité de Minorías, según el Ministerio, no se ajustaban a los principios básicos de la equidad entre acreedores y eran insostenibles para el pueblo ecuatoriano.



“La adopción de esa propuesta no solo perjudicaría a los más vulnerables en Ecuador, pero también disminuye la calidad de los bonos en circulación y crea una situación de pérdida para todos nuestros accionistas, en particular los tenedores de bonos”.



Contrapropuesta no se ajusta a términos contractuales, según Ecuador



Además, argumentó que los reclamos del Comité de Minorías no están respaldados por los términos de los contratos bajo los cuales se emitieron los bonos en circulación.



“De hecho, estas afirmaciones son un intento descarado y transparente de dejar de lado las cláusulas de acción colectiva que se acordaron y documentaron expresamente en las escrituras. Las disposiciones de acción colectiva incluidas en las escrituras estaban destinadas a utilizarse precisamente como parte de un proceso como el que estamos llevando a cabo y permiten a la República reestructurar su deuda con el consentimiento de un porcentaje sustancial de los tenedores”.



Finanzas niega haber actuado con "mala fe"



Además, Finanzas indicó que el Comité de Minorías afirmó que la República negoció con ellos de mala fe y calificó el proceso de consentimiento como "coercitivo".



Pero, de acuerdo con el Ministerio, esto está “lejos de la verdad” e insistió en que la República ha participado activamente en este proceso con los tenedores desde abril, “ansiosa por encontrar un terreno común cuando se hizo evidente que, debido a eventos fuera de su control, la República no podría cumplir con sus obligaciones de servicio de la deuda y que un consenso en la reestructuración, en lugar de un incumplimiento total, era lo mejor para todos nuestros accionistas, incluidos los tenedores de bonos”.





Los resultados de la votación se conocerán el 3 de agosto del 2020



La fecha máxima para que se concrete la votación de los tenedores con respecto a la propuesta del Gobierno de Ecuador para la reestructuración de la deuda es el viernes 31 de julio del 2020.



El Ministerio de Finanzas informó que el proceso formal interno para tener los datos finales de la votación de los acreedores tomaría 48 horas.

Esto significa que el lunes 3 de agosto del 2020 el Gobierno anunciará los resultados y los próximos pasos a seguir dentro del proceso de renegociación de los bonos, en función de los resultados alcanzados.



Hasta el viernes pasado Ecuador contaba con el respaldo del 53% de tenedores, que incluye a los más grandes.



A continuación le presentamos un producto interactivo donde puede comparar la propuesta de Ecuador y la de los tenedores de papeles minoritarios.