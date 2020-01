Salud informa que convocó a mesa técnica por la alerta internacional frente a coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, convocó a la mesa técnica de trabajo, ante la emergencia de salud pública de importancia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. La Cartera lo informó en su cuenta de Twitter a las 19:33 de este jueves 30 de enero del 2020. Se observa que se encuentran en el edificio del ECU-911.

Alfredo Olmedo, director de Vigilancia Epidemiológica, dijo que los ejes de preparación, respuesta, vigilancia y captación oportuna además de la capacidad de respuesta son básicos para contener al coronavirus.



Gina Watson, de la OPS/ OMS, dijo que es de vital importancia que en este momento los gobiernos del mundo activen planes de prevención y seguridad sanitaria, para poder enfrentar a esta enfermedad". También explicó que la alerta es internacional para que los países tomen las medidas preventivas.



Antes de las 15:00, hora de Ecuador, la OMS declaró emergencia de salud pública internacional ante el brote del 2019nCOV. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que una razón es porque no se sabe el tipo de daño que podría causar el virus, si se propagara en países con un sistema de salud débil.



En Ecuador, el domingo 26, el Ministerio informó que había un ciudadano chino, ingresado en el Eugenio Espejo, debido a sospecha de coronavirus. Antes hizo escalas en Hong Kong y España. Hasta las 13:00 de este día la Cartera informó que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta las 12:30 tenía ventilación mecánica. El tratamiento con hemodiálisis continuaba.

"El Gobierno continúa activado a través de diferentes instituciones para prevenir y detectar posibles casos", se dijo. La ministra Andramuño este día estuvo en el aeropuerto de Quito, también en terminales terrestres.



El miércoles 29, Andramuño, por primera vez, apareció públicamente en rueda de prensa, para anunciar que no tenían los resultados de los exámenes que permitirán confirmar o descartar que en Ecuador haya coronavirus. Las muestras fueron enviadas al Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos. No se especificó cuándo fue enviada ni cuándo se contará con una respuesta.



Sobre la reunión de la mesa técnica de trabajo no se ha alertado a través del grupo de WhatsApp, creado ayer, miércoles 29, para informar a los medios de comunicación.