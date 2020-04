Ecuador confirma 23 240 contagiados, 1 103 recuperados y 1 801 fallecidos en el contexto del covid-19

LEA TAMBIÉN

Los casos confirmados de covid-19 en Ecuador ascienden a 23 240, según el último reporte del Ministerio de Salud actualizado hasta la mañana de este lunes 27 de abril de 2020. Las cifras fueron confirmadas por la ministra de Gobierno María Paula Romo, en una cadena nacional virtual.



Al momento, el Gobierno registra en total 1 801 fallecidos en el contexto del covid-19 en Ecuador. De estos, 663 corresponden a muertes confirmadas por el virus. Los restantes son fallecimientos que no tienen un diagnóstico oficial, pero son personas que murieron con cuadros de insuficiencia respiratoria.



La ministra Romo informó que 1 103 personas se han recuperado."Es una buena noticia, es un dato importante", aseguró la funcionaria.



62 529 muestras para covid-19 se han tomado hasta el momento, de ese total, 23 240 son casos confirmados, 25 052 casos descartados y 1 557 pacientes han recibido el alta hospitalaria.



El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, destacó la importancia de que 1103 personas se hayan recuperado. "Han logrado pasar todo el proceso desde el contagio y ya se ha verificado por laboratorio que no tienen más el virus. Esto es una excelente noticia, revela todo el esfuerzo de los servicios de salud".



Solórzano dijo que hay un sistema más ágil en el reporte de los datos porque se ha desarrollado un nuevo programa para que el análisis sea más eficiente.



"No se olviden de utilizar la mascarilla, es una prenda de vestir habitual", sostuvo el viceministro. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a practicar el distanciamiento social por que la pandemia no ha pasado.