Ecuador confía en próxima eliminación de visado Schengen a ecuatorianos

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, se mostró este martes, 31 de julio del 2018, confiado en lograr un resultado positivo "en los próximos meses" para la eliminación del visado Schengen para los ciudadanos del país andino.

"Confiamos que en los próximos meses haya un resultado positivo", dijo Valencia en una entrevista con Efe al tiempo de reiterar su agradecimiento al Gobierno español por el apoyo y la solidaridad a la solicitud ecuatoriana.



Consultado sobre si se podría esperar la eliminación para este mismo año, el titular de la diplomacia apuntó: "Esperaríamos que así sea, pero es muy difícil, son cronogramas y tiempos que vienen marcados por la propia dinámica de trabajo de la Unión Europea".



Comentó que la supresión del visado Schengen es una "aspiración ecuatoriana, mucho en términos de equidad. Hay muy pocos países latinoamericanos que aún no acceden a esa exención".



En su opinión, la suscripción de Ecuador del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, que entró en vigor en 2017, podría facilitar que se concrete el proceso y apuntó que requieren que otros países europeos se sumen a España y respalden la petición de Ecuador.



La gestión, según Valencia, ha tenido "una recepción muy positiva", en países como Grecia y otros que prefirió no precisar hasta que el respaldo sea oficial.



"No quisiera adelantar nombres específicos hasta que oficialmente estos países nos puedan respaldar en las gestiones que desarrollamos en las instancias europeas", agregó.