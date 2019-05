Ecuador condena detención de Vicepresidente de Asamblea Nacional que 'no aporta a salida' en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador condenó este jueves 9 de mayo de 2019 la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Edgar Zambrano, a la que calificó como una demostración de fuerza, una violación a los derechos humanos y que "no aporta a una salida pacífica" a la crisis en ese país.

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, condenó de esa manera las acciones emprendidas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la Asamblea, por considerar que excede las facultades constitucionales.



Ecuador expresa su "frontal condena y preocupación por las acciones adoptadas el día de ayer por el régimen de Nicolás Maduro, en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legítimo de representación de la voluntad popular en ese país", precisa el comunicado oficial.

Comunicado | La @CancilleriaEc expresa su frontal condena y preocupación por las acciones adoptadas el día de ayer por el régimen de Nicolás Maduro, en contra de la @AsambleaVE, órgano legítimo de representación de la voluntad popular en ese país:

Además, sostiene que "el retiro de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Constituyente al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, junto a otros seis asambleístas de oposición es un acto a todas luces ilegal y que excede las facultades de la Constituyente, establecida no obstante severos cuestionamientos legales".



"La posterior detención del vicepresidente Zambrano es una demostración de fuerza, intimidación y de violación de derechos humanos que el Gobierno ecuatoriano rechaza de plano", enfatizó la Cancillería en el comunicado.



Asimismo, formuló "un llamado a precautelar la vida y derechos de los asambleístas de oposición y a deponer acciones de persecución que no aportan en estas circunstancias a una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana".



Zambrano fue detenido, junto a otras tres personas, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando se encontraba en la sede de su partido, Acción Democrática (AD, socialdemócratas).



Al negarse a bajar de su vehículo fue trasladado en una grúa escoltada por miembros del Servicio de Inteligencia al Helicoide, sede del organismo.



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, levantó la inmunidad a Zambrano y a los también legisladores Henry Ramos, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco y Simón Calzadilla, por su presunta implicación en varios delitos relacionados con el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril.



Además, este miércoles el Supremo pidió a la ANC revisar el fuero de los legisladores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.



El levantamiento militar de la semana pasada fue encabezado por el presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años, que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó mandatario interino del país, tras lo cual fue reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.