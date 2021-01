Ecuador y Colombia se comprometen a entregar el eje vial La Espriella- Mataje- San Lorenzo en junio del 2021

Tras el encuentro que mantuvieron en Esmeraldas el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo colombiano, Iván Duque, se suscribió una Declaración Conjunta, en la que, entre otros aspectos, ambos países se comprometieron a avanzar en el proceso de fortalecimiento de mecanismos conjuntos para la lucha contra las drogas, minería ilegal, contrabando y delitos migratorios.

Este domingo 10 de enero del 2021 ambos mandatarios y varios ministros de Estado recorrieron el puente de 68 metros de longitud, que une las fronteras de Ecuador y Colombia, como parte del eje vial La Espriella- Mataje- San Lorenzo.



El Jefe de Estado colombiano aseguró que el compromiso es entregar, entre finales de mayo e inicio de junio, ese nuevo paso fronterizo, que en el lado colombiano registra un avance del 87%. "Esta ruta le quita espacio a la delincuencia. Las vías representan inversión y empleo", apuntó.



Además, en la Declaración Conjunta Ecuador y Colombia expresaron su rechazo a las elecciones parlamentarias efectuadas en Venezuela el 6 de diciembre pasado, por considerar que no tuvieron garantías democráticas. "La comunidad internacional no ha reconocido ese proceso, seguiremos apoyando la defensa de la democracia y que se de una transición lo más pronto posible a través de elecciones libres", manifestó Duque.



Moreno, durante su intervención, agradeció el respaldo de Colombia, país que actualmente ejerce la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Duque anunció que apoyará el ingreso de Ecuador a ese organismo regional.



En cuanto a las elecciones parlamentarias en Venezuela, Moreno señaló que en esa nación "gobierna ilegal e ilegítimamente un déspota y un grupo de personas desvinculadas del concepto de ética". También criticó el sistema democrático que existe en ese país.



El Presidente de Ecuador dijo que "siguen reconociendo a la Asamblea Nacional, que fue legítimamente votada por el pueblo venezolano". Agregó que mientras no haya de parte de esa Asamblea legítima una decisión contraria, reconoce a Juan Guaidó "como el presidente legítimo de Venezuela".