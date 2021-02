Ecuador, Colombia y Perú establecieron mesas de diálogo para organizar un corredor humanitario para migrantes que están en las fronteras

Ecuador, Colombia y Perú conformaron mesas de diálogo para organizar un corredor humanitario que favorezca a los migrantes que se encuentran en las fronteras de los tres países.

La noticia se conoció la mañana de este martes 2 de febrero de 2021 a través de un comunicado del Ministerio de Defensa. En el pronunciamiento oficial se indicó el Gabinete del Sector Seguridad, conformado por varios Ministerios como organismo colegiado, realizó su XIX reunión para analizar “los mecanismos necesarios y dar una pronta solución al problema de migración en las fronteras con Colombia y Perú”.



En la cita se analizaron las difíciles condiciones sociales y de salud de la población migratoria. Entre los factores que se trataron está el cierre de las fronteras que no permite que los migrantes continúen con su viaje.



Por eso, se conoció que “Ecuador presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras que será puesta en consideración de Colombia y Perú”.



Este anuncio es publicado tras la masiva concentración de migrantes venezolanos en la frontera norte y sur de Ecuador.



Esta semana se conoció que personal de las Fuerzas Armadas reforzaran la seguridad en los límites fronterizos en Carchi y El Oro.



Con respecto a la movilización de militares, en un comunicado del Ministerio de Defensa se dice lo siguiente. “Decir que están militarizadas las fronteras significa que las Fuerzas Armadas de los países están sometiendo e imponiendo a la población a costumbres y disposiciones exclusivamente de orden militar, lo cual es un error; se desconoce lo multisectorial e internacional del tratamiento de la problemática y da lugar a pensar que existen intereses particulares, que no son los que animan a los Estados a solucionar problemas que no son de origen militar; pero siendo fronterizos, no se puede excluir a las FF. AA. de su labor Constitucional de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial”.