Hasta el 12 de septiembre del 2020, COE Nacional podrá mantener las medidas de restricción de movilidad por la pandemia

'Yo me cuido' es el nombre de la campaña gubernamental que tiene como objetivo crear conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de protegerse durante la pandemia de covid-19; es decir, mantener los protocolos de bioseguridad: lavado de manos, distanciamiento social, uso obligatorio de la mascarilla y evitar aglomeraciones.

Estas deben seguir pese a que no haya medidas restrictivas, como las que se han adoptado durante estos seis meses de emergencia sanitaria, explicó Juan Zapata, director del Sistema Integrado ECU 911.



La campaña fue presentada este miércoles 26 de agosto por las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional, ante la terminación del estado de excepción, que estará en vigencia hasta el 14 de septiembre, según el Decreto 1126, expedido por el presidente de la República, Lenín Moreno.



Zapata señaló que la situación cambiará. “Hasta el 12 de septiembre tendremos la base legal, como COE nacional, para poner impedimentos la libre movilidad, tránsito, reuniones sociales o toque de queda. Ya no podemos generarlas. Sin embargo esto debe ser compensado con la corresponsabilidad de la ciudadanía”.



Por ello -comenta Zapata- esta campaña es de sensibilización y de concienciación, cuyo objetivo salvar vidas. “Ya no vamos a tener restricciones que nos obliguen a hacerlo, por ello ‘Yo me cuido’ busca salvar vidas y evitar la saturación en los hospitales”.



En esto coincidió Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública. Él recordó que en el país se vive una nueva fase, en donde la tasa de contagio bajó en 22 de las 24 provincias. Solo Azuay y Guayas mantienen un índice de reproducción del virus sobre uno, es decir, una persona puede infectar a una más.



En el resto del país, la tasa es menor a uno, lo que quiere decir que puede o no transmitir la nueva cepa de coronavirus a otro.



“Tenemos tasas de mortalidad más bajas en la región, pero no quiere decir que la pandemia haya terminado. Necesitamos de la responsabilidad de cada uno”.



Y aclaró que sin el estado de excepción ya no habrá impedimentos para hacer reuniones de más de 25 personas, la ciudadanía debe tomar conciencia sobre ello.



“Tenemos que mantener esas restricciones por convicción personal o individual, ya que no hemos vencido el virus. Debemos actuar con las mismas medidas de distanciamiento y evitar aglomeraciones. Esto para que no ocurran brotes como en países europeos”.



En el mundo hay 23,9 millones de casos positivos de covid-19. Solo en Ecuador son 109 030 contagiados, hasta este miércoles 26 de agosto del 2020.