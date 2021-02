El COE nacional pedirá a los municipios que revisen las medidas

A semana seguida, la exposición al contagio del covid-19 aumentó en el país, por ­causa de las aglome­raciones que se registraron durante las elecciones del 7 de febrero y en ­los cuatro días de Carnaval.

La consecuencia de esta indisciplina -cifra más alta de enfermos- se verá enlas próximas dos semanas, comenta Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. “Lo único que esperamos es que no se junten esas dos olas”. Estas conductas no ayudan en nada a los esfuerzos de médicos, policías, bomberos y otros para salvar vidas, sostiene.



En Carnaval, Guayaquil, Quito, Babahoyo, Salinas, Montañita y Esmeraldas tuvieron la mayor cantidad de aglomeraciones en el país; también consta Saraguro.



Zapata pidió a los gobiernos locales de esas zonas y a los demás municipios que evalúen las medidas tomadas en cada territorio, para evitar que estos actos continúen. Puntualmente, solicitó que se analice nuevamente que no se abran bares y discotecas.



El presidente del COE nacional reiteró que este organismo solo podrá continuar con las medidas aplicadas que le permiten la ley, como el aplazamiento del teletrabajo y la prohibición de eventos masivos. Para lo demás dependerán de las resoluciones de cada COE cantonal.

“No nos estamos lavando las manos, hacemos uso de nuestras competencias. No podemos hacer nada cuando hay COE que no toman decisiones técnicas y bajo presión generan apertura de espacios que no deben estar abiertos”, insistió Zapata.



Destacó las decisiones acertadas que se tomaron en Ambato, Guaranda y Cuenca. Pese a ser destinos preferidos para visitar por Carnaval, no reportaron mayores inconvenientes.

En Montañita se evalúa cerrar calles



En esta comuna, en el cantón Santa Elena, se tendrían que cerrar las calles en los feriados a una determinada hora de la noche, dijo César Pinoargote, director de Riesgos del Municipio. Pero se necesita un acuerdo con todas las autoridades locales. El Cabildo hizo el monitoreo de 22 playas con 600 funcionarios y reconoció problemas en Montañita, donde se “desbordó la capacidad de control” de la Comisaría Municipal. La política del alcalde Otto Vera es ir abriendo espacios para reactivar la economía, porque 7 000 familias dependen del turismo para llevar la comida al hogar, indicó Pinoargote ante la proximidad de otros feriados.

Salinas sopesará las medidas de control



Datzania Villao, gobernadora de Santa Elena, sostuvo que las aglomeraciones estuvieron focalizadas y que la fuerza pública retomó el control. Eduardo Hesny, vocero del Municipio de Salinas, dijo que el COE cantonal evaluará las disposiciones que se aplican, ya que Salinas abría por primera vez bares y discotecas en 11 meses. Las autoridades municipales y policiales cerraron los restaurantes cuando concluyó el horario, y retiraron a vehículos y peatones frente al Malecón. 200 000 personas llegaron a la península en cuatro días. El ECU-911 registró 900 llamadas en la provincia; el 90% fue por fiestas en casas y escándalos públicos.

Saraguro pedirá una indagación judicial



El COE cantonal de Saraguro sesionó y analizó ayer lo ocurrido el domingo en la comunidad indígena de Tambopamba, donde cientos de personas participaron en un concierto por el Día del Amor y la Amistad, en el que hubo aglomeraciones y personas sin mascarilla. El evento no fue autorizado por el COE pero supuestamente tuvo permiso del Cabildo. Por eso, el COE resolvió solicitar a la Fiscalía que investigue quiénes fueron los organizadores, con qué permisos contaron y se impondrán sanciones.



Según la comisaria Karen Silva, la noche del evento llegaron al sitio y por la magnitud no pudieron suspenderlo y se les fue de las manos.



Esmeraldas se reunirá para analizar



El secretario de COE cantonal de Esmeraldas, Betto Estupiñán, informó que el control a las aglomeraciones, que se han vuelto inmanejables, será tratado en la reunión que tendrán mañana. Las concentraciones se dan en los barrios y en el centro de la ciudad. Durante los cuatro días, en la provincia se registraron 213 alertas por aglomeraciones, de las cuales 137 se presentaron en la capital esmeraldeña y 32, en Atacames; el resto en los otros cantones. A través de la Intendencia de Policía se hicieron 40 operativos para desalojar a 10 000 personas que bebían licor en la vía pública, en la conocida calle 8, y suspender fiestas en los barrios.