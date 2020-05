Tres opciones se analizan para las votaciones del 2021

LEA TAMBIÉN

La posibilidad de aplazar las elecciones generales por el covid-19 se aleja. El Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza tres alternativas para las votaciones del 7 de febrero de 2021.

El debate se centra en el voto segmentado, el telemático o uno que combine este último (de manera remota por Internet) con el presencial.



Los cinco consejeros concuerdan en que las condiciones para este proceso serán inéditas debido a las medidas de restricción por la pandemia del nuevo coronavirus. En lo que deberán ponerse de acuerdo es en la forma en que se dará la elección del Presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Cabrera, de la mayoría, creen que para evitar las aglomeraciones se debe llamar a los votantes en tres días.



Así, el primer día sufragarían las personas con voto facultativo: adultos mayores, jóvenes de 16 a 17 años de edad, extranjeros, personas con discapacidad, policías y militares.



El segundo día acudirían a votar hombres y el tercer día, mujeres. Eso, en lugar de que lo hagan en una sola fecha como se tenía por costumbre. En el último, el domingo 7, se harían los escrutinios.

Atamaint apuntó que “se puede pensar en incrementar el número de mesas electorales, para reducir el número de votantes por mesa”.



El presupuesto que se requerirá aún no se define. Hasta el último proceso, solo los presos sin sentencia pudieron votar en una fecha distinta a la del resto de ciudadanos.



Las otras dos opciones provienen del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y el consejero Luis Verdesoto, quienes son parte de la minoría en el organismo. Pita apuesta por el voto telemático, mientras que Verdesoto sugiere un mecanismo “híbrido” o mixto, que combine la modalidad virtual (60%) y presencial (40%).



Ambos consejeros presentaron sus propuestas en el Pleno del lunes. Durante la sesión virtual hubo problemas de conexión de Internet que jugaron en contra de Pita.



El vicepresidente Pita explicó que para la vía telemática se requerirá un empadronamiento previo que permita votar utilizando tabletas, computadoras o celulares desde casa.

El consejero aseguró que “existe tiempo suficiente” para la implementación y que se requeriría un presupuesto de USD 77 millones.



Sin embargo, expertos del propio organismo advirtieron que la ejecución podría tomar más de un año, aunque únicamente restan nueve meses para los comicios.



“El tiempo que tenemos para implementar, realizar pruebas, capacitar a técnicos, capacitar a la ciudadanía (es corto)”, remarcó el consejero Cabrera.

El mecanismo que plantea el Vicepresidente del CNE es distinto al voto electrónico, en cuyo caso se requiere de pantallas táctiles en lugar de papeletas.



En una sesión previa, el coordinador nacional de Seguridad Informática del CNE, Cristhian Cerda, aclaró que una de las dificultades para implementar ese mecanismo es el acceso a Internet. Además, dijo que el sistema telemático es mucho más propenso a sufrir ataques informáticos.



Pita sugiere que para el caso de zonas rurales y urbano-marginales, el elector realice el voto telemático en Infocentros Comunitarios.

La directora ejecutiva del Instituto de la Democracia, María José Calderón, presentó un estudio sobre la posibilidad de implementar el voto telemático a través del uso de la estructura de datos, llamada Blockchain, para garantizar la seguridad de los comicios.



Antes de tomar una decisión, la Presidenta del CNE anunció que se recabarán criterios del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), organizaciones políticas y expertos.



El consejero Verdesoto señaló que el organismo no solo debe dar opciones para evitar un elevado ausentismo, sino también garantizar la transparencia y calidad del proceso.



“Uno de los avances más importantes de la democracia ha sido que los maridos no les digan a las mujeres por quién tienen que votar, de que los padres no les digan a los hijos. Eso tenemos que resolver como parte de la calidad de la democracia”, dijo.



A su juicio, el voto telemático a través de la vía postal deberá ser aplicado para el caso de los ecuatorianos residentes en el exterior.

Ruth Hidalgo, principal de Participación Ciudadana, cree que fragmentar la votación es lo correcto. “Habíamos propuesto que lo ideal hubiera sido hacerlo en una semana de acuerdo con los números de cédula, tal cual como se los establece en pico y placa para asegurar, de alguna manera, un mayor distanciamiento físico entre las personas que van a asistir a la votación”.



“Tiene que ser un plan absolutamente planificado porque es un cambio sustancial en la forma de votación. En el voto telemático tendrán que garantizar el secreto del voto y la transparencia. Además, se necesita hacer una inversión en temas informáticos que no sé si el CNE esté en capacidad”, finalizó Hidalgo.