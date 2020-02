Ecuador niega planes de cerrar el banco previsional BIESS

LEA TAMBIÉN

Ecuador negó este viernes 14 de febrero del 2020 que el Banco Mundial, que comprometió el 2019 apoyo financiero al país para realizar reformas estructurales, haya pedido eliminar el banco estatal previsional BIESS, ni que haya planes de hacerlo.

Un informe del organismo multilateral sobre el marco de cooperación con Ecuador, con el que el gobierno de Lenín Moreno acordó préstamos por USD 1 800 millones hasta 2021, sugirió la “eliminación gradual” del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) , que administra el régimen de pensiones del país.

Pero el ministro de Economía ecuatoriano, Richard Martínez, dijo en Washington que esto no suponía “el cierre del BIESS”, tras una reunión de Moreno con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en el marco de una visita oficial del mandatario ecuatoriano a Estados Unidos.



“El informe como tal no dice que el Banco Mundial sugiere cerrar el BIESS, sino que sugiere darle competitividad. E incluso si esa fuese la sugerencia nosotros evidentemente no la vamos a acoger porque el Gobierno nacional busca darle más eficiencia al BIESS”, declaró a periodistas.



En su reporte, publicado en enero, el Banco Mundial incluyó la “eliminación gradual del banco estatal de seguridad social” entre las iniciativas para capitalizar los beneficios de la inversión privada eliminando lo que definió como “distorsiones del mercado ” .



“Actualmente, el BIESS está a cargo de administrar el sistema de pensiones del país mediante inversiones considerables en hipotecas y letras estatales. El Banco Mundial está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir estos activos financieros de los bancos públicos a bancos privados”, indicó.



El representante del Banco Mundial en Quito, Juan Carlos Álvarez, precisó en Twitter que el informe “no presenta acuerdos, sino que brinda recomendaciones de políticas públicas en pro del desarrollo social y económico del país”.





“De esos comentarios rescatamos lo que nos permita hacer mas eficiente al BIESS”, dijo Martínez. “No está previsto en los planes del Gobierno el cierre del BIESS y tampoco ha sido una propuesta del Banco Mundial”, remarcó.



Altamente exitosa



Moreno, quien retomó el contacto con los organismos financieros multilaterales tras años de distanciamiento de su antecesor, Rafael Correa (2010-17) , anunció hace un año préstamos con diversas instituciones por 10.200 millones de dólares para enfrentar una crisis económica.



Al saludar a Moreno antes de la reunión en un hotel de Washington, Malpass dijo que estaba “muy interesado” en el programa económico de Ecuador y en apoyarlo en “todo lo que podamos”. Martínez dijo al salir que la cita había sido “altamente exitosa”.



De los USD 1 817 millones en créditos del Banco Mundial, se han desembolsado hasta ahora unos USD 653 millones, y se prevén recibir USD 909 millones este 2020 y otros USD 255 millones el próximo, según datos del gobierno ecuatoriano.



Martínez dijo que para marzo se esperaban unos USD 300 millones, pero tras las discusiones del viernes tratarán de incrementar esta cifra “para poder tener mas recursos para sostener y mejorar las condiciones económicas”.

Además de lo acordado con el Banco Mundial, el gobierno de Moreno pactó préstamos por USD 4 207 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 1 564 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 1389 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), USD 541 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 121 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) , y USD 637 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), según cifras oficiales. La gran mayoría de estos montos serán entregados en el correr de este 2020.