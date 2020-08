¿Por qué Ecuador acude nuevamente a China para obtener liquidez?

LEA TAMBIÉN

Ecuador negocia desde abril pasado dos nuevas líneas de crédito con China para cubrir los gastos hasta fin de año.

Han pasado 20 meses desde la última vez que esa nación otorgó un préstamo al Gobierno Ecuador, en diciembre del 2018.



Si bien la renegociación de los bonos soberanos conseguida el lunes 3 de agosto del 2020 generará un alivio equivalente a una reducción del gasto en USD 3 000 millones en este año, no es suficiente para cerrar la brecha fiscal ni resuelven los problemas financieros del país, agravados por la pandemia, según ha indicado el Ministerio de Finanzas.



La Cartera ha señalado que aún debe identificar fuentes de financiamiento para cubrir USD 4 000 millones para el 2020.



El país, sin embargo, dispone de pocas opciones debido a que acreedores internacionales, bancos de inversión y otros países perciben en este año a Ecuador como más riesgoso y con mayores dificultades para cumplir con el pago de sus deudas.



De ahí que China, más propenso a invertir en mercados de más riesgo, aparezca como una alternativa para obtener liquidez. Pero la operación es compleja y está atada a una operación de venta de petróleo.



A continuación, presentamos algunas claves para entender el proceso:



¿Cuánto dinero se busca de China?

​

El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha anunciado que Ecuador va a recibir recursos frescos por USD 2 400 millones de dos bancos chinos, atados a una operación de venta de crudo.



De ese monto, según Finanzas, USD 1 200 millones vendrían de ICBC y USD 1 200 millones de CDB. Si bien una parte de esos recursos será de libre disponibilidad; es decir, que Finanzas puede determinar en qué usar esos recursos, otra parte será para prepagar una deuda anterior con la misma China. Específicamente, el Gobierno debe destinar alrededor de USD 400 millones para precancelar una línea de crédito adquirida anteriormente con ICBC.



La tasa de financiamiento sería de alrededor del 6% y contaría con nueve meses de gracia, según documentos a los que accedió este Diario, aunque Finanzas ha señalado que las condiciones aún se negocian.



¿En qué consiste la operación de venta de crudo?

​

China suele atar sus operaciones de financiamiento a la construcción de obras con sus empresas estatales o con la venta de crudo.



Para los USD 2 400 millones que ahora se buscan del ICBC y el CDB se negocia una operación de venta de 50 millones de crudo durante cinco años.

Pero el volumen podrá llegar a 70 millones considerando un volumen de entrega pendiente que está atado a la operación de refinanciamiento con el CDB.

¿Por qué han demorado las operaciones?

​

En abril pasado, Petroecuador emitió un informe donde cuestionó la operación al considerar que no era financieramente beneficiosa para la empresa, pero ahora debe analizar no solo su utilidad sino las ventajas económicas que tendrá el país, según estableció el Decreto 1 075 del 26 de junio, firmado para viabilizar la operación china.



Pablo Flores, gerente de la estatal Petroecuador, fue autorizado el 13 de julio pasado por el Directorio para negociar con tres compañías petroleras chinas la venta del petróleo y a firmar el contrato, una vez que identifique la oferta más conveniente.



Esas compañías plantean un premio promedio de alrededor de USD 1,30 por barril. Este rubro se aplicará luego de determinar un castigo por la calidad del hidrocarburo y otro castigo por flete, para el crudo referencial West Texas Intermediate (WTI).



En los concursos públicos que ha realizado Petroecuador durante este Gobierno para la venta de hidrocarburo no se establecieron castigos por flete.

