Ecuador teme una nueva carrera armamentista por terminación de Tratado Nuclear

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, expresó hoy, 3 de agosto del 2019, que la terminación del tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio entre Estados Unidos y Rusia “pone en riesgo en especial a la seguridad europea e implica abrir la puerta a una nueva carrera armamentista”.

El Ejecutivo lamentó que se haya puesto fin a este pacto histórico entre estas dos potencias mundiales, que contribuyó al desarme y a la no proliferación nuclear, desde que entró en vigor en enero de 1988.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió ayer anunciando la retirada formal de Estados Unidos del tratado nuclear de la era de la Guerra Fría. A su vez, responsabilizó a Rusia de esta decisión.



“Rusia no pudo volver al cumplimiento pleno y verificado a través de la destrucción de su inadecuado sistema de misiles”, adujo.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dijo a la cadena CNN que el fin del tratado es un “serio revés”.



"El hecho de que ya no tengamos el Tratado INF, el hecho de que los rusos a lo largo de los años han desplegado nuevos misiles, que pueden llegar a las ciudades europeas en minutos, que son difíciles de detectar, son móviles y tienen capacidad nuclear, y por lo tanto reducen el umbral de cualquier uso potencial de armas nucleares en un conflicto armado, por supuesto, que es un mal día para todos los que creemos en el control de armas y la estabilidad en Europa”, dijo Stoltenberg.