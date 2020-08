Ecuador finalizará el canje de la deuda en bonos el 31 de agosto del 2020, tras alcanzar acuerdo técnico con el FMI

LEA TAMBIÉN

El Gobierno anunció este viernes 28 de agosto del 2020, que la fecha para cerrar o liquidar la renegociación de deuda en bonos será el lunes 31 de agosto del 2020.

El Ejecutivo realizó una renegociación para mejorar las condiciones de USD 17 375 millones de deuda en bonos, a lo que el 98% de acreedores accedió en una votación el pasado 3 de agosto del 2020.



No obstante, el canje de los bonos actuales por los nuevos papeles de deuda con mejores condiciones no se había podido concretar porque el Gobierno debía cumplir una condición pactada en la negociación.



La condición era que hasta el 20 de agosto del 2020, el Ecuador debía alcanzar un acuerdo a nivel técnico para un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras se afinaban detalles con el Fondo, el Gobierno pidió una prórroga, para anunciar el acuerdo con el FMI el 1 de septiembre del 2020.



No obstante, el acuerdo llegó antes de lo previsto. La mañana de este 28 de agosto del 2020, el FMI y el Gobierno confirmaron que se logró un acuerdo a nivel técnico por USD 6 500 millones.



El promedio actual de interés de los 10 bonos es del 9,3%. Con los nuevos bonos ese costo bajará a 5,3%.



El plazo de pago será más largo. Con la actual estructura, el tramo de deuda termina de pagarse en el 2030, pero con la negociación se terminará recién en el 2040. El capital se reducirá nominalmente un 9%; pero significa un 52,4% de reducción del valor presente neto considerando todos los beneficios logrados.