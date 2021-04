El futuro presidente visto en blanco y negro

En apenas siete días, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a su Presidente, ya que no hubo un ganador en la primera vuelta. Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) son los candidato finalistas: proponen dos modelos divergentes política y económicamente.

Ante la premura del tiempo, los ciudadanos que aún no deciden su voto (un 17%, hasta la ­semana pasada), deberán hacer un análisis de los pros y los contras de las candidaturas.



Este Diario consultó a 13 analistas su criterio en el formato FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los candidatos que van al balotaje el próximo domingo.



Si bien el FODA es utilizado como una método de análisis situacional empresarial, ha sido utilizado en política, sobre todo en estrategia eleccionaria. “El análisis FODA se utiliza en varias etapas. Al inicio, cuando se hacen los estudios de base, que muestran lo que opina la gente sobre el candidato, el partido, etc. Conforme se arma la estrategia, se ajusta el FODA en dos o tres versiones más, para mejorar la campaña el desempeño y medir los alcances”, dice Max Donoso Muller, analista y estratega político.



Para Grace Jaramillo, catedrática universitaria, el FODA es más usado para análisis de organizaciones, y aunque simplifica las cosas, “a veces in extremis”, puede ayudar a identificar lo mejor de los candidatos y sus límites.



Este análisis contó con politólogos, economistas y estrategas políticos de varias tendencias: Simón Pachano, Grace Jaramillo, Andrés Mideros, Alberto Acosta Burneo, Pedro Donoso, Fidel Márquez, Francisco Muñoz, Irene Vélez, Rebeca Morla, Pablo Pardo, Grace Jiménez, Daniel Molina y Carlos Ferrín.

Andrés Arauz (Unes):



"Vamos a tener la posibilidad de una gran unidad nacional sobre el progresismo, la socialdemocracia y la unidad plurinacional. El país tiene la oportunidad de consensos".



La cercanía de Andrés Arauz con Rafael Correa le sirve electoralmente, pero genera dudas sobre si tendrá los mismo patrones al frente de su gobierno. En materia económica hay incertidumbre por sus ideas sobre la dolarización.

Fortalezas

Voto duro de los adeptos de RC



El voto duro del correísmo es la mayor fortaleza de Andrés Arauz. Eso le permitió terminar con 32,7% en la primera vuelta, según 7 de 13 consultados. Tres mencionan que tener un equipo que ya gobernó es otro de sus puntales. Uno dijo que ser oposición le ayudará en el balotaje y tener una mejor imagen si ganara.

Oportunidades

Desmarcarse y buscar consensos

​

Hay tres puntos fuertes identificados. 1. Lograr consensos que nunca se planteó Rafael Correa y marca su propio camino. 2. Desmarcarse del contenido populista de su discurso. 3. Hacer realidad sus promesas de ayudas sociales. También se menciona una posible mayoría en la Asamblea. Finalmente, su juventud.

Debilidades

La cercanía con Rafael Correa



La cercanía con Rafael Correa es la mayor debilidad identificada por ocho de los consultados, para ellos pesará la impronta del expresidente de usar el conflicto como discurso para validar sus acciones. Tres mencionan su falta de experiencia como líder y dos creen que su política socialista distorsionará la economía.

Amenazas

Ambigüedad sobre la dolarización

Cinco analistas coinciden en que la presencia de Rafael Correa es una amenaza en dos dimensiones: una es que tome su modelo autoritario, y la otra es que se exacerbe a su oposición. El resto cree que pesan sus ideas previas a la campaña, contrarias a la dolarización, y una política internacional de poca apertura.

Guillermo Lasso (Creo-PSC)



"No quiero que ningún ecuatoriano viva con miedo. Nosotros siempre promoveremos el Ecuador del encuentro, mi compromiso es la paz para una democracia plena".



Con su tercera campaña presidencialista, Lasso se muestra más abierto al cambio. Sin embargo, su paso en otros gobiernos y el haber dirigido un banco le generan una imagen de élite que no ha podido revertir. Busca consensos.





Fortalezas

Imagen que no viene del autoritarismo

Su búsqueda de consensos da la imagen de un estadista que puede manejar su administración sin caer en el autoritarismo, dicen cinco de los consultados. Otros tres ven en su trayectoria un aliciente para crear empleo y mejorar la economía. Dos creen que aglutina a quienes no quieren más correísmo en el país.



Oportunidades

Apertura a temas fuera de su agenda

El hecho de abrirse a temas que no están en su agenda personal, en cuanto a género y minorías, lo muestran como un demócrata inclusivo para cinco de los consultados. Para tres analistas, su discurso de unidad ayudará a dejar la polarización. El resto cree que lo más importante es su propuesta económica.



Debilidades

Su pasado político marca su imagen

Cuatro consultados creen que la principal debilidad es su participación en otros gobiernos; eso y su actividad en el sector financiero son elementos de desconfianza. Cuatro piensan que es su poca conexión con sectores populares, algo que no ha podido mejorar a pesar de que esta es su tercera campaña política.



Amenazas

La gobernabilidad no está asegurada

Seis de los analistas que participaron coinciden en que el principal problema que tiene Lasso para su gobierno es que no tiene mayoría en la Asamblea, por lo que la gobernabilidad debe ser un tema que tiene que resolver incluso antes del 11 de abril. Otros hablan de su plan económico, al que califican de libertario.