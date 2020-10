Nueva campaña turística para atraer visitas al Ecuador se enfocará en ocho destinos internacionales

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, España, Reino Unido y Alemania serán los mercados objetivo en los que se enfocará la nueva estrategia turística ‘Be well in Ecuador’, que busca atraer viajeros al país.

La nueva iniciativa del Ministerio de Turismo se dio a conocer la mañana de este jueves 15 de octubre de 2020, en Quito.



Se trata de un plan compuesto de cinco fases y que busca generar un sentimiento de confianza para que los turistas extranjeros reconozcan al país como un destino de bienestar y preferente.



La idea es impulsar la reactivación del turismo receptivo que está afectado por la pandemia del covid-19.



Para lograr ese objetivo se trabajará con los países que se fijaron como objetivos regionales y de distancia a través de foros, ferias virtuales, reuniones con tour operadores, ampliación de la conectividad y promoción en plataformas digitales.

La Ministra de Turismo entregó la llave turística simbólica a Carlos Criado, director de Desarrollo de Negocios de Quiport. Foto: Cortesía Mintur



“Queremos generar confianza en los viajeros, haciendo que el mundo conozca que nuestros destinos y productos están esperándolos con la calidez de siempre y cumpliendo las normas para una reapertura responsable y segura”, indicó la Ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín.



En el acto, la ministra entregó una llave turística simbólica a Carlos Criado, director de Desarrollo de Negocios de Quiport, para que sea pionero en abrir las puertas del país al turismo y que comparta esta iniciativa.



Prado destacó además el apoyo al plan del sector turístico, que tenido pérdidas por la falta de visitantes.



La Cartera de Turismo recordó que en el país hay 22 protocolos de bioseguridad para la reactivación paulatina y segura de las actividades turísticas.